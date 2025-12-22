سعر سهم بوان (1302) يقفز ارتفاعاً – توقعات اليوم – 22-12-2025

اكتسى سعر سهم بوان (1302) باللون الأخضر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم بتصريف تشبعه الشرائي بها، ما أكسبه هذا الزخم الإيجابي الأخيرة، ولكن بالرغم من ذلك يظل السهم يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، خاصة مع تحركاته ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 53.25 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 48.65 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط