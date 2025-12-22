سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد تداولات متقلبة – توقعات اليوم – 22-12-2025

شهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) مكاسب متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، مع تأثره بالدعم الديناميكي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليهاجم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 3,045$، خاصة مع تأثره باختراق خط ميل فرعي هابط في وقت سابق على المدى القصير.