شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد تداولات متقلبة – توقعات اليوم – 22-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-12-22 02:47AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) مكاسب متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، مع تأثره بالدعم الديناميكي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليهاجم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 3,045$، خاصة مع تأثره باختراق خط ميل فرعي هابط في وقت سابق على المدى القصير.