قتلى ومصابون في حادث مأساوي بإندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت السلطات المحلية أن 15 شخصا لاقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون في وقت مبكر من اليوم الاثنين في حادث حافلة عند تقاطع مخرج طريق "كرابياك" السريع في مدينة سمارانج بمقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا. ووفقا لمكتب البحث والإنقاذ في سمارانج، أفادت التقارير بأن حافلة الركاب كانت تسير بسرعة عالية عندما فقد السائق السيطرة عليها، مما أدى إلى اصطدام الحافلة بحاجز الطريق وانقلابها. وقال بوديونو، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في سمارانج:"كانت عملية الإخلاء صعبة للغاية لأن بعض الضحايا كانوا محاصرين داخل الحافلة". وأكد المكتب أنه تم إخلاء جميع الضحايا بنجاح ونقلهم إلى المستشفيات المحلية.