تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 28-01-2026

تراجع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة العنيد 115.00$، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول السعر في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي ال صاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمه له.