الكرة في ملعب الإطار.. تعرف على "الرسائل الثلاث" برد المالكي على ترامب

في بيان رسمي، وصف المالكي تصريحات ترامب بأنها "تدخل سافر وانتهك للسيادة"، مشدداً على أن منصب رئيس الوزراء شأن داخلي وقرار حصري للإطار التنسيقي.

يأتي ذلك بعد تدوينة لترامب على منصة "تروث سوشيال" اعتبر فيها عودة المالكي أمراً "لا ينبغي السماح به"، مهدداً بقطع المساعدات عن العراق.

وكان الإطار التنسيقي قد أعلن، مساء السبت الماضي الموافق 24 كانون الثاني / يناير، ترشيح نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

تفكيك "شيفرة" البيان

يرى محللون سياسيون أن هذا البيان (المالكي) هو "موقف دفاعي محسوب" أكثر مما هو مواجهة سيادية صلبة، ويمكن قراءته على ثلاث طبقات:



الرسالة الظاهرة (للجمهور): محاولة للظهور بمظهر "رجل الدولة" المتمسك بالدستور والرافض للإملاءات، وهي لغة تهدف لشد عصب القاعدة الشعبية واحتواء الإحراج الذي سببته الضغوط الأمريكية.

الرسالة الضمنية (للإطار التنسيقي): يرمي المالكي الكرة في ملعب شركائه، فهو يقول "أنا متمسك، وأي تراجع سيكون قراركم الجماعي وليس انسحاباً شخصياً"، ليتجنب الظهور بمظهر المنكسر تحت الضغط.