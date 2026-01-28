تكنولوجيا: إلغاء المزيد من ألعاب Xbox بسبب ضعف مبيعات الأجهزة وغياب الحصريات، بينما تركز أولوية Sony على PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من تراجع مبيعات أجهزة الألعاب، لا تزال العديد من شركات النشر متعددة المنصات تدعم أنظمة مايكروسوفت. ومع ذلك، ظهرت مؤخرًا دلائل على أن أجهزة Xbox Series X|S أصبحت أقل أولوية.

فعلى سبيل المثال، لن تصدر لعبتا 1348 Ex Voto وNickelodeon Splat Pack على Xbox، حيث ستقتصر على الحاسب الشخصي وPS5 وSwitch فقط.

تدور أحداث لعبة 1348 Ex Voto في إيطاليا في العصور الوسطى، وهي لعبة مغامرات وحركة تُلعب من منظور الشخص الثالث.

وكما ذكرت منصة Gematsu، أعلن فريق Dear Villagers عن موعد إصدار اللعبة في 12 مارس، لكنها لن تصدر على Xbox Series X|S. وصرحت الشركة بأن قرار الإلغاء جاء “لتركيز جهود الاستوديو على تقديم أفضل تجربة ممكنة للحاسب الشخصي وPlayStation”.

أما محبو الألعاب الكلاسيكية، فقد تلقوا أخبارًا سيئة أيضًا بخصوص Nickelodeon Splat Pack، التي تشمل Rocko’s Modern Life: Spunky’s Dangerous Day وNickelodeon G.U.T.S وAaahh!!! Real Monsters.

ستتوفر المجموعة الآن فقط على Steam وPS5 وNintendo Switch بدءًا من 30 يناير، ولم يقدم أي من الناشرين أو المطورين تفسيرًا للإلغاء، رغم تأكيده قبل أيام قليلة من موعد الإصدار.

يأتي هذا الإلغاء في ظل أداء متباطئ لأجهزة Xbox في الأسواق. فحسب بيانات Circana الأمريكية، سجل نوفمبر 2025 انخفاضًا تاريخيًا في مبيعات Series X|S بنسبة 70% مقارنة بالعام السابق، وهو وقت عادة ما يكون مربحًا لأجهزة الألعاب. وفي المملكة المتحدة، أشار كريستوفر درين من The Game Business إلى أن مبيعات Series X|S انخفضت بنسبة 39% في 2025.

وبينما لم تعد مايكروسوفت تركز على أجهزة Xbox لمنافسة PS5، فإن حملتها Xbox Play Anywhere باتت تركز على الحواسب الشخصية وأجهزة Windows المحمولة وأجهزة الألعاب السحابية. ومن المتوقع أن يعتمد الجيل القادم من أجهزة Xbox على نظام التشغيل الشهير نفسه.

ويجد المشترون والناشرون الصغار أسبابًا أقل لدعم أجهزة مايكروسوفت، حيث تُضاف زيادات الأسعار ونقص الألعاب الحصرية كحوافز إضافية لتجنب النظام. ومع ذلك، من المتوقع أن المشاريع الكبيرة المرتقبة مثل GTA 6 لن تتأثر بنفس طريقة الإلغاءات السابقة.

المصدر