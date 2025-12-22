توقعات حالة الطقس خلال اليوم في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في الدولة خلال اليوم الاثنين.

ودعا الأرصاد إلى توخي الحذر حيث أشار إلى توقعاته باستمرار الرياح الشمالية الشرقية نشطة السرعة والتي تصل سرعتها 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج في بحر عمان ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام وحتى الساعه 11:00 اليوم الإثنين.وفق حسابه الرسمي على منصة إكس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً شمالاً، وحركتها جنوبية غربية - شمالية شرقية، وسرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.