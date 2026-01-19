«سيدات أعمال عجمان» ينظم جلسة «الزراعة المستدامة»

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان، في غرفة عجمان جلسة بعنوان «الزراعة المستدامة» تحت شعار «دور المرأة في التنمية الزراعية»؛ بهدف التوعية بأهمية المشاريع الزراعية، وتشجيع السيدات وصاحبات الأعمال على الاستثمار في القطاع الزراعي، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الزراعية المستدامة، ودورها في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقدمت الجلسة فرح شخاشيرو، شريك مؤسس ونائب رئيس مجموعة غراسيا، بحضور عضوات المجلس وموظفات الجهات الحكومية وذلك في مركز ثرا لريادة الأعمال. وقالت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، إن المجلس يولي المشاريع الزراعية اهتماماً متزايداً عبر توعية وتثقيف عضواته بفرص الاستثمار في الزراعة الحديثة والمستدامة، وما يوفره هذا القطاع الحيوي من فرص حقيقية لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الأمن الغذائي، وابتكار حلول زراعية ذكية تعتمد على التقنيات الحديثة وكفاءة استخدام الموارد.

وأشادت فرح شخاشيرو، بالتمكين النسائي في الدولة، واهتمام الحكومة بالمشاريع الريادية، إذ قدمت العديد من برامج الدعم الحكومي في مجال الزراعة والأمن الغذائي، كما استعرضت أمام الحضور عدداً من قصص النجاح الملهمة.