بطولة إيطاليا: ميلان يبقى قريبا من إنتر بفضل البديل فولكروغ

الرياص - اسماء السيد - روما : بقي ميلان قريبا من جاره إنتر المتصدر بفوزه الصعب على ضيفه ليتشي 1 0 سجله الوافد الجديد الألماني نيكو فولكروغ، بعد دقائق معدودة من دخوله الأحد في المرحلة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

في "سان سيرو"، عانى ميلان للوصول إلى شباك ضيفه الذي يصارع من أجل تجنب الهبوط، قبل أن يأتي الفرج عبر فولكروغ، الألماني المعار هذا الشهر من وست هام الإنكليزي والذي سجل الهدف الوحيد بعد أقل من 3 دقائق على دخوله بدلا من الأميركي كريستيان بوليسيتش برأسية بعد عرضية من البلجيكي أليكسيس ساليماكرس (76).

ورفع ميلان رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف إنتر ومثلها أمام نابولي حامل اللقب.

وحقق الهولندي دونيل مالين بداية مثالية مع روما وقاده لفوز ثأري على مضيفه تورينو 2 0.

وانضم الهولندي لروما الجمعة معارا من أستون فيلا الإنكليزي، وقرر المدرب جان بييرو غاسبيريني الزج به أساسيا بعد يومين فقط من وصوله، فكان عند حسن ظنه بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 26 بتمريرة من الأرجنتيني باولو ديبالا الذي ضمن الفوز بهدفه الأول منذ قرابة ثلاثة أشهر بعد تمريرة من الهولندي الآخر ديفين رينش (72).

وقال مالين لمنصة "دازون" إن "اليوم كان جيدا. أعتقد أننا لعبنا جيدا. أنا سجلت وهذا جيد. استمتعت باليوم. وجدني ديبالا ثلاث مرات وأعتقد أنه كان بإمكاني تسجيل المزيد. يتمتع برؤية جيدة (للملعب) وأعتقد أنه بإمكاننا البناء على ذلك".

وثأر روما من مضيفه تورينو الذي أخرج نادي العاصمة من ثمن نهائي الكأس بالفوز عليه الثلاثاء في معقله الملعب الأولمبي 3 2، مبتعدا في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس بعد سقوط الأخير السبت أمام كالياري 0 1.

ويأتي الفوز على "تورو" قبل استضافة شتوتغارت الألماني الخميس في لقاء هام جدا ضمن الجولة السابعة قبل الأخيرة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة "يوروبا ليغ"، ثم ميلان الأحد المقبل في المرحلة 22.

فيورنتينا يُكَّرم كوميسو بأفضل طريقة

وكرّم فيورنتينا ذكرى رئيسه روكو كوميسو الذي توفي السبت، بأفضل طريقة من خلال تحقيقه فوزه الأول خارج الديار والثالث فقط هذا الموسم، وجاء على حساب بولونيا 2 1.

وكان من المتوقع إرجاء هذه المباراة بسبب رحيل كوميسو عن 76 عاما، لكن عائلة رجل الأعمال الأميركي من أصل إيطالي أصرت على إقامتها تكريما له وكان "فيولا" على قدر المسؤولية الأحد في أرض بولونيا.

واشترى كوميسو النادي في 2019، ولعب دورا فعالا في إدارته، مستثمرا في مركز تدريب جديد بقيمة 120 مليون يورو (139 مليون دولار)، في مسعاه لإعادة الفريق إلى أمجاده في خمسينيات وستينيات القرن الماضي حين أحرز لقب الدوري الإيطالي مرتين وتوج بلقبين أوروبيين.

وخلال فترة ملكيته، بلغ الفريق ثلاث مباريات نهائية: كأس إيطاليا 2023، وبطولة كونفرنس ليغ القارية في 2023 و2024، لكنه خسرها جميعا.

لكن "فيولا" الذي أنهى الدوري سادسا الموسم الماضي، يمر بفترة صعبة ولم يحقق سوى انتصارين قبل لقاء الأحد على أرض بولونيا والذي حسمه إلى حد كبير في الشوط الأول بتسجيله الهدفين بغياب نجمي هجومه مويس كين والبوسني المخضرم إدين دجيكو للإصابة.

وافتتح رولاندو ماندراغورا التسجيل لفيورنتينا بتمريرة من الإيسلندي ألبرت غودمونسون (19)، ثم ومن هجمة مرتدة سريعة قادها البرازيلي دودو من منطقة جزاء فريقه وحتى منطقة المضيف، عزز روبرتو بيكولي النتيجة قبيل نهاية الشوط (45).