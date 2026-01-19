اليابان | كايرو... أكياس تدفئة للاستخدام الواحد تحظى بشعبية واسعة في اليابان

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
تُعدّ أكياس التدفئة الرخيصة التي تُستخدم لمرة واحدة، والمعروفة في اليابان باسم «كايرو»، من الوسائل الشائعة والعملية للوقاية من البرد خلال فصل الشتاء. تُحمل هذه الأكياس بسهولة في الجيوب أو تُلصق على الملابس، وتوفّر حرارة تدوم لساعات طويلة بفضل تفاعل كيميائي بسيط عند تعرّضها للهواء. وقد أصبحت «كايرو» جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية في الشتاء الياباني.
لطالما واجه اليابانيون برد الشتاء بوسائل بسيطة وفعّالة. فعلى مدى قرون، كانوا يُسخّنون أحجارًا صغيرة في الموقد، ثم يلفّونها بالقطن الحريري أو القماش ويحملونها معهم لتوفير الدفء أثناء التنقّل. واليوم، تطوّرت هذه الفكرة التقليدية إلى ما يُعرف باسم «كايرو»، وهي أكياس تدفئة تُستخدم لمرة واحدة، أصبحت عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية خلال فصل الشتاء. وتمتاز «كايرو» برخص ثمنها وسهولة استخدامها، كما تتوافر بأنواع متعددة، منها ما يُلصق بالملابس ومنها ما يُوضع داخل الأحذية لتدفئة القدمين.
وعلى عكس الأحجار الساخنة التقليدية، تعتمد «كايرو» على تفاعل كيميائي لتوليد الحرارة. فعند فتح الكيس، يدخل الهواء من خلال ثقوب دقيقة في الغلاف الخارجي، مما يؤدي إلى أكسدة مسحوق الحديد الموجود بداخله، فتتولّد حرارة تدريجية تستمر لساعات. وتُباع أكياس «كايرو» على نطاق واسع في اليابان، حيث يمكن العثور عليها بسهولة في الصيدليات، والمتاجر الصغيرة، ومحلات السوبر ماركت، لتبقى مثالًا واضحًا على كيفية دمج الابتكار العلمي مع العادات اليومية لمواجهة برد الشتاء.
