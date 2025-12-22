تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 22-12-2025

واصل سعر الذهب (GOLD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من اختراقه لمستوى المقاومة 4,380$، وسط استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب السعر القادمة.