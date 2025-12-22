انت الان تتابع خبر محكمة التمييز تحتفل بمئويتها.. "قرن كامل من العدالة وسيادة القانون" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحكمة في مقطع مصور، "تأسست المحكمة في 24 كانون الأول 1925 بموجب إرادة ملكية من الملك الأول، على أن يتألف أعضاء المحكمة من ثلاثة قضاة على الأقل، لتكون الهيئة القضائية العليا التي تضمن تطبيق القانون وحماية الحقوق".



شهدت المحكمة عدة محطات تطويرية، ففي عام 1945 صدر قانون تشكيل المحاكم رقم 3، الذي أعاد تنظيم محكمة التمييز وأضاف هيئات جديدة، قبل أن يُشرع عام 1963 قانون السلطة القضائية رقم 26، مؤكداً أن المحكمة تمثل الهيئة القضائية العليا لجميع المحاكم، ويكون مقرها في بغداد، وتتألف من رئيس وعدد من النواب والقضاة في هيئات متعددة.