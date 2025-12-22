برعاية حمدان بن محمد بن زايد.. النسخة السابعة من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» تعقد فعالياتها في يناير المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، تنطلق فعاليات النسخة السابعة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس»، في الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026 في مركز «أدنيك» أبوظبي.

وتنظم مجموعة أدنيك المعرضين بالتعاون مع وزارة الدفاع، ليشكّلا منصة عالمية رائدة لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي، والمحاكاة، والتدريب، والتقنيات المستقبلية في مختلف القطاعات المدنية والتجارية والدفاعية.

بهذه المناسبة، قال العميد الركن محمد عبيد المرشودي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2026 «يمثل المعرضان فرصة لتطوير القطاعات المرتبطة بالأنظمة غير المأهولة، باعتبارها من أكثر التقنيات تأثيراً في مستقبل الصناعات العالمية»، مشيراً إلى أن «دورة هذا العام تأتي لترسخ دور الدولة في دعم الشركات الوطنية وتمكينها من عرض حلول مبتكرة قادرة على المنافسة عالمياً، إلى جانب توفير بيئة تفاعلية تجمع الشركاء والخبراء لتسريع تطور هذا القطاع الحيوي».

شعار معرض يومكس وسيمتكس

وأضاف «إن الشراكات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات مع كبرى الشركات العالمية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتعزز مكانة الدولة كمركز دولي لتطوير تقنيات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، التي أصبحت عنصراً أساسياً في التحول الصناعي والتقني على مستوى العالم».

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك «إن المجموعة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لضمان تقديم دورة استثنائية تعكس قدرات أبوظبي وإمكاناتها في تنظيم واستضافة أبرز المعارض العالمية المتخصصة، منوهاً إلى أن الفرق تعمل على تطبيق أعلى المعايير الدولية لضمان تجربة فريدة للعارضين والزوار، وإبراز الدور المحوري للمعرضين في دعم الصناعات المرتبطة بالأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب».

وأضاف «هذا الحدث يمثل منصة مهمة لتعزيز جاذبية أبوظبي كوجهة عالمية للاستثمار في التقنيات المتقدمة، إذ يجمع تحت مظلته أبرز الشركات الدولية والمؤسسات البحثية، بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال والخبرات لدعم النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي، حيث يعكس التوسع الكبير الذي تشهده النسخة السابعة الثقة العالمية في منظومة المعارض التي تطورها مجموعة أدنيك، ويؤكد الدور المتنامي لدولة الإمارات في قيادة مسيرة الابتكار في التقنيات ذاتية الحركة وتطبيقاتها الواسعة».

وتشهد دورة 2026 أكبر توسع منذ انطلاق «يومكس» و«سيمتكس» في العام 2015 بشكل مستقل عن معرض «آيدكس»، مع مشاركة قياسية من الجهات الحكومية والخاصة، وكبرى الشركات الوطنية والدولية، إضافة إلى المؤسسات البحثية والمراكز المتخصصة في تطوير الروبوتات وأنظمة التحكم الذكية والطائرات بدون طيار وحلول المحاكاة والتدريب، إلى جانب التطبيقات الصناعية والتجارية للذكاء الاصطناعي.

كما يستقطب الحدثان نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في التقنيات المستقبلية، ويدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي متطور قائم على التكنولوجيا المتقدمة والصناعات عالية القيمة.

ويشهد مؤتمر يومكس 2026 مشاركة واسعة من المتحدثين الدوليين، يقدمون خلالها رؤى استراتيجية حول أحدث التطورات العلمية والاتجاهات المستقبلية في قطاع الأنظمة غير المأهولة، بما في ذلك التكامل بين الذكاء الاصطناعي والحلول المستقلة، ومستقبل التطبيقات التجارية والمدنية لهذه التقنيات في النقل والخدمات اللوجستية والطاقة والقطاعات الصناعية.

وتواصل مجموعة أدنيك، بالشراكة مع وزارة الدفاع والجهات المعنية، جهودها لتوفير منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والفرص الاستثمارية، وتدفع نحو تطوير حلول مستقبلية تلبي احتياجات القطاعات المدنية والصناعية والتجارية حول العالم، بما يتماشى مع أهداف الدولة في دعم الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الابتكار وتسريع تبني الحلول الذكية.

ويمثل انطلاق الدورة الأكبر من «يومكس» و«سيمتكس» 2026 خطوة جديدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة في صناعة الأنظمة غير المأهولة والتقنيات المستقبلية، ويسهم في دعم النمو الصناعي والاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي في مجالات تكنولوجيا المستقبل، بالإضافة إلى منح الشركات الوطنية فرصة توسيع نطاق أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة، عبر بناء شراكات استراتيجية وتطوير قدراتها التقنية والاستفادة من الخبرات الدولية المشاركة.