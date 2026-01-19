بطولة إسبانيا: سوسييداد يُسقط برشلونة ويسدي خدمة لريال مدريد

الرياص - اسماء السيد - مدريد : انتهت سلسلة انتصارات برشلونة المتصدر بعد أكثر من شهرين، إثر سقوطه على أرض مضيفه ريال سوسييداد 1 2 الأحد في المرحلة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ما صب في صالح ريال مدريد ومدربه الجديد ألفارو أربيلوا.

ودخل برشلونة اللقاء على وقع 11 انتصارا تواليا، في سلسلة حقق خلالها لقب الكأس السوبر على حساب غريمه ريال، ما أدى إلى إقالة مدربه شابي ألونسو وتعيين أربيلوا الذي خرج مستفيدا من هذه المرحلة بعد قيادته الفريق إلى الفوز على ليفانتي السبت.

وبخسارة برشلونة وفوز ريال، تقلّص الفارق بين الغريمين إلى نقطة واحدة فقط، قبل خوضهما مباراتين هامتين في الجولة السابعة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج فريق المدرب الألماني هانزي فليك إلى الفوز على مضيفه سلافيا براغ التشيكي الأربعاء، كونه يحتل المركز الخامس عشر في دور المجموعة الموحدة، ويتأخر عن ريال مدريد السابع الذي يستضيف موناكو الفرنسي الثلاثاء، بنقطتين.

وهذه المرة الأولى التي يفشل فيها برشلونة بتسجيل هدفين على الأقل بعد 11 مباراة في مختلف المسابقات.

على ملعب "سان سيباستيان"، اعتقد برشلونة أنه تقدّم بالنتيجة ثلاث مرات في الشوط الأول قبل هدف سوسييداد، مرة بهدف فيران توريس الذي ألغيَ بسبب وجود خطأ قبل وصول الكرة إليه (7)، وثانية بهدف من الهولندي فرنكي دي يونغ لوجود تسلل (21)، وثالثة بهدف سجله لامين جمال ألغيَ أيضا بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بداعي التسلل (28).

ردُّ سوسييداد كان أكثر فعالية، بهدف ميكل أويارسابال بتسديدة متقنة "على الطاير" بعد عرضية من البرتغالي غونسالو غيديش (32).

في الشوط الثاني، تابع برشلونة محاولاته وسط تراجع دفاعي من أصحاب الأرض واعتمادهم على الهجمات المرتدة، ما أجبر فليك على الدفع بالثلاثي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرتغالي جواو كانسيلو والإنكليزي ماركوس راشفورد (63).

ظهور هو الأول لكانسيلو القادم من الهلال السعودي بالإعارة حتى نهاية الموسم، في ثاني موسم له بعد 2023 2024 حين لعب للفريق الكاتالوني بالإعارة من مانشستر سيتي الإنكليزي.

وفعلها راشفورد برأسية بعد متابعته عرضية جمال (70)، في أوّل أهدافه بعد صيام خمس مباريات.

لكن الفرحة بالتعادل لم تدم سوى دقيقة واحدة، إذ أعطى غيديش فريقه سوسييداد التقدم مجددا بتسديدة قوية من داخل المنطقة، مستغلا خروج الحارس جوان غارسيا (71).

وأكمل سوسييداد آخر دقيقتين من الوقت الأصلي وتسع دقائق من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعشرة لاعبين، إثر الطرد المباشر للاعب الوسط كارلوس سولر (88).

أتلتيكو يواصل استفاقته

وبعد تعادل في الدوري وخسارة في الكأس السوبر، واصل أتلتيكو مدريد استفاقته بتحقيق فوز ثان تواليا جاء بصعوبة أمام ضيفه ألافيس 1 0.

فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني كان سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ريال سوسييداد في المرحلة 19، ثم خسر أمام جاره وغريمه ريال مدريد في نصف نهائي الكأس السوبر، قبل أن يستفيق بفوز على ديبورتيفو لا كورونا في ثمن نهائي مسابقة كأس إسبانيا.

ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف فقط عن فياريال الثالث الذي لعب مباراة أقل، وسبع وثمان عن ريال مدريد وبرشلونة تواليا.

ويدين أتلتيكو بفوزه إلى هدّافه النروجي ألكسندر سورلوث الذي سجل هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة من نقطة الجزاء تقريبا إثر عرضية من بابلو باريوس (48).

وتنتظر أتلتيكو مباراة مهمة في تركيا أمام غلطة سراي في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، إذ يحتل الفريق المدريدي المركز الثامن الأخير المؤهل مباشرة إلى ثمن النهائي، لكنه يُلاحق من مجموعة كبيرة من المنافسين.

ويُنتظر أن يستعيد سيميوني خدمات المهاجم الأرجنتيني نيكولاس غونساليس الذي غاب للمباراة الرابعة تواليا، إثر إصابة في العضلة الخلفية، لكنه سيخضع لفحص بدني لتحديد جاهزيته، فيما يستمر غياب المدافع الفرنسي كليمان لونغليه للمباراة الخامسة بسبب إصابة في الركبة.

بدوره، تلقى ألافيس الخسارة الـ11 وتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر المؤدي إلى الهبوط.

في مباراة ثانية، قاد خوسيه غايا فريقه فالنسيا إلى فوز متأخر على مضيفه خيتافي 1 0 بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84.