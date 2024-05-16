بشرى سارة لـ ريال مدريد قبل مواجهة دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات حالة الفرنسي أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد، وحقيقة لحاقه بـ مباراة فريقه ضد دورتموند في نهائي الأبطال.

وأشارت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، أن حالة تشواميني أصبحت جيدة، وإصابته لن تمنعه من التواجد مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان قد صرح أنشيلوتي عن حالة تشاوميني قائلًا:” اللاعب ليس مستبعدًا من خوض النهائي أمام دورتموند، قدمه بدأت أن تتعافى، لا تؤلمه كثيرًا، أعتقد أن الإصابة مختلفة عن الأخيرة التي تعرض لها”.

أقرأ أيضًا.. أول تعليق من نجم منتخب إيطاليا بعد صدمة الغياب عن اليورو

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد الإسباني نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق 1 يونيو المقبل، في ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتبدأ أحداث مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.