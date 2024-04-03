«كتب لي جوابات بدمه».. ما قصة مجنون يسرا؟ (فيديو)

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2024 03:48 مساءً - حلت الفنانة يسرا ضيفة بودكاست Big Time، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، وخلال لقائها كشفت العديد من الأسرار حول مشوارها الفني، كما روت قصة معجب طلبها للزواج في لقائهما الأول، داخل مستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

حكاية مجنون يسرا

وقالت يسرا خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «mbc1» مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة نصري، «في اتنين خضوني في جواباتهم الأول كان مسميني نجمة من السما ميقولش اسمي، وفي واحد تاني كان بيكتبلي جوابات بدمه بس هو اتنقل على الخانكة ومات هناك»، مشيرة إلة أنه هذا رغم أنه كان قبطان بحري ويتحدث سبع لغات.

وأضافت أنها في ذلك الوقت تلقت عرض من إحدى الصحف القومية لإجراء لقاء مع هذا الشخص الذي عُرف بأنه يكتب الجوابات باستخدام دمه لها، وبالفعل أبدت موافقتها لأنها لم تكن على علم بأنه مختل عقليًا، وبالفعل ذهبت بصحبة مصور وصحفي في زيارة لهذا الشخص لإجراء موضوع صحفي.

يسرا خلال لقائها بـ بودكاست Big Time

عرض زواج في مستشفى الأمراض العقلية

وأوضحت أنه استقبلها استقبالا جيدا وبدأ في تعريف نفسه واستعراض اللغات التي يتحدثها كما استعرض غرفة التحنيط الخاصة به حيث يقوم بتحنيط أي حيوان ميت، وكانت صحته العقلية تبدو جيدة، لكنها فوجئت بتلقي عرض للزواج «أنا كنت بحب واحدة شبهك بالظبط زمان بس باباها رفضني بعد ما كنت خاطبها وأنا اتخانقت فجابوني هنا.. ها امتى هنتجوز بقى».

يسرا خلال لقائها بـ بودكاست Big Time

وتابعت: «وعرض عليا الشبكة وكانت عبارة عن عقد مكون من كانيولا، عامل بيها عقد متوصل بالزنوبة بتاعته وغويشة، هنا أنا خوفت وقولتله طيب أنا هروح أسأل بابا وأرد عليك وركبت العربية وطيرت.. زعلت لأني كنت فاهمة لآخر دقيقة أنه بكامل قواه العقلية».

أبرز تصريحات يسرا خلال لقائها بـ بودكاست Big Time:

_عادل إمام عنده تقييم للبني آدمين مخيف اللي ميبحوش من النظرة الأولى يفهمه.

_مريت بأزمة مادية صعبة وكنت هبيع عربيتي المرسيدس وعادل إمام ساعدني بفيلم وقالي أطلبي اللي إنتي عايزه.

_ أغنية 3 دقات اعتذرت عنها في البداية وأول ما سمعتها حبيتها.

_صورنا أغنية 3 دقات في 24 ساعة واتخضيت من نجاحها.

_أغنية 3 دقات في أول سنة عملت 800 مليون مشاهدة على يوتيوب والسنة اللي بعدها مليار.

_فكرة إني أعمل كوميدي لوحدي خطر.

_فيلم ليلة العيد اتأخر سنتين رغم أنه موضوع كبير ومهم.

_حبيت ولد كنت أكبر منه في المدرسة واكتشفت بعدها أنه قريب جوزي خالد.

_ أكبر حب في حياتي هو خالد ومعندناش أولاد ولا مسئوليات عشان نضطر نكون مع بعض غير علشان بنحب بعض.

أعمال يسرا

يذكر أن يسرا عرض لها في دور العرض السينمائي مؤخرا فيلم ليلة العيد، تدور أحداث في إطار درامي، ويتناول العمل قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن،

فيلم ليلة العيد بطولة، يسرا، يسرا اللوزي، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

عن بودكاست Big Time

“Big Time” هو عنوان البودكاست الذي يقدمه عمرو أديب في تجربته الأولى بعالم البودكاست، وتُشاركه أصالة التقديم في أغلب الحلقات، كما يأتي البودكاست برعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

وتتركز الحوارات على زيارة المشاهير إلى موسم الرياض، وانطباعهم العام حول التغييرات التي طرأت على المملكة في السنوات الأخيرة، وتجاربهم الشخصية في العاصمة السعودية، وهو ما يشجع المشاهدين على الزيارة لاستكشاف ثقافة المملكة، بعد تعرفهم على تجارب المشاهير الشخصية فيها، والذين يتحدثون أيضاً عن حياتهم وأهم التجارب التي شكلت مسيرتهم المهنية وأبرز التحديات التي واجههتم وأعظم الإنجازات التي حققوها.

يتم عرض بودكاست Big Time مع عمرو أديب وأصالة على قنوات MBC1 و MBC مصر وMBC العراق ومنصة “شاهد”.

الخليج 365

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