«بشرنا عنك» برنامج رعاية لاحقة متكامل للأحداث

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، من خلال مركز صون للرعاية والتأهيل، إطلاق مبادرة «بشرنا عنك»، وهي منهجية متكاملة للرعاية اللاحقة تستهدف الأحداث الجانحين من الفئة العمرية (12 - 18) عاماً، ممن أُفرج عنهم بعد انتهاء فترة رعايتهم في المركز؛ وذلك بهدف ضمان إعادة دمجهم الإيجابي في المجتمع، والحد من احتمالية عودتهم للانحراف.

ويستقبل مركز صون الأطفال والمراهقين من مختلف الجنسيات في إمارة دبي، ممن ارتكبوا أفعالاً محل مساءلة قانونية، سواء صدر بحقهم حكم قضائي أو تم توقيفهم على ذمة النيابة العامة، حيث يقدم لهم خدمات الرعاية والتأهيل الاجتماعي والنفسي داخل المركز، والتي تمتد إلى ما بعد الإفراج عبر مبادرة «بشرنا عنك».

وتعتمد المبادرة على إعداد خطة دعم فردية شاملة لكل حدث، تبدأ قبل شهر من موعد الإفراج وتستمر بعده، وتتضمن تقييماً متكاملاً لاحتياجاته النفسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية. كما يتم توقيع اتفاقيات تمكين بين المركز والحدث وأسرته لضمان التزام جميع الأطراف بمسار الرعاية والمتابعة.

وتنطلق المتابعة بعد الإفراج خلال خمسة أيام، وتستمر وفق تصنيف الحالة إلى ثلاثة مستويات: 3 أشهر للحالات منخفضة الخطورة: و6 أشهر للحالات متوسطة الخطورة و12 شهراً للحالات مرتفعة الخطورة، مع إمكانية تكثيف الجلسات والتدخلات عند ظهور أي مؤشرات انتكاسة.

وتغطي مبادرة «بشرنا عنك» ستة محاور رئيسية في حياة الحدث، تشمل الدعم النفسي عبر جلسات علاجية فردية وجماعية، بالتعاون مع مؤسسة دبي الصحية ومستشفى الأمل ومركز إرادة للعلاج من الإدمان، إلى جانب رصد مؤشرات الاضطراب أو الانتكاسة بشكل مستمر.

كما يشمل الدعم الاجتماعي تنفيذ برامج اجتماعية ومهنية وأنشطة تطوعية ومجتمعية بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع؛ بهدف تعزيز اندماج الحدث في بيئته الاجتماعية.

وفي الجانب الأسري، توفر المبادرة جلسات إرشاد وتوعية لأسر الأحداث لتعزيز دور الأسرة كشريك أساسي في عملية إعادة الدمج، مع تقييم مدى جاهزيتها للقيام بهذا الدور. أما في المجال التعليمي، فتضمن المبادرة استمرارية التعليم أو توفير مسارات تعليمية بديلة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، بما في ذلك التعليم المنزلي عند الحاجة.

كما تولي المبادرة اهتماماً بالجانب الرياضي من خلال إشراك الأحداث في الأندية الرياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بما يسهم في تعزيز الصحة البدنية والانضباط والمهارات الحياتية. وعلى الصعيد الاقتصادي، توفر المبادرة فرص عمل جزئي وبرامج تدريب مهني تتوافق مع قانون عمل الأحداث، بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب تقديم دعم مادي للأسر عند الحاجة.

مستقبل آمن

قالت زينب الدشتي، مديرة مركز صون لرعاية وتأهيل الأحداث: تعكس مبادرة «بشرنا عنك» التزامنا بتقديم رعاية شاملة لا تنتهي عند أبواب المركز، بل تمتد إلى ما بعد الإفراج بالتعاون مع الحدث وأسرته لبناء مستقبل آمن ومستقر. هدفنا هو تمكين هؤلاء الشباب ليكونوا أفراداً منتجين ومساهمين في مجتمعهم، وليس فقط الحد من احتمالية عودتهم للانحراف. ومن خلال الدعم المتكامل والشراكات الاستراتيجية، نضمن أن تكون كل خطوة بعد الإفراج خطوة نحو مستقبل أفضل.

وتستند المبادرة إلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، وتُنفذ تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، مع وجود آليات واضحة للتعامل مع أي مخالفات محتملة تبدأ بالتوجيه والتذكير، وتتصاعد إلى التدخل القانوني عند الحاجة.

وأكدت هيئة تنمية المجتمع أن إطلاق هذه المبادرة يأتي انسجاماً مع خططها الاستراتيجية الرامية إلى بناء مجتمع آمن ومستدام في إمارة دبي، مشددة على أن الاستثمار في مستقبل هؤلاء الشباب هو استثمار في أمن واستقرار المجتمع، وداعية مختلف الجهات والقطاعات إلى المساهمة في دعم هذه الجهود.