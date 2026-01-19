«دبي للمرأة».. ريادة في تعزيز الدور القيادي والاقتصادي لابنة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

شكل عام 2025، محطة محورية في مسيرة إنجازات مؤسسة دبي للمرأة، وانطلاقة جديدة لمرحلة أخرى من العمل المكثف الذي يترجم رؤية القيادة الرشيدة نظراً لأهمية دور المرأة بوصفها ركيزة رئيسية للتنمية المستدامة وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.

فخلال هذا العام، أطلقت المؤسسة العديد من المبادرات والبرامج التدريبية والتوعوية والمشاريع الداعمة للمرأة ضمن 5 محاور رئيسية شملت: التطوير المهني والقيادي وريادة الأعمال الصحة النفسية وجودة الحياة المنتديات ودعم حضور المرأة الإماراتية في المحافل العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكات المحلية والدولية.

وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن المشاريع والمبادرات المميزة التي تم تنفيذها في عام 2025 بتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أسهمت في ترسيخ الدور المحوري للمؤسسة في صقل القدرات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في القطاع الاقتصادي من خلال دعمها في مجال ريادة الأعمال الذي يشكل رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني وركيزة مهمة للتنمية المجتمعية.

وأضافت أهلي أنه سيتم البناء على هذه الإنجازات المتنوعة لتحقيق مزيد من النجاحات، لا سيما مع توسعة نطاق عمل المؤسسة وتنامي أدوارها خلال الفترة القادمة، مؤكدةً أن مؤسسة دبي للمرأة بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم نجحت في تعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً للمؤسسات الحكومية الداعمة للمرأة مع التركيز على دورها القيادي والاقتصادي.

وقالت، إن المبادرات والمشاريع والبرامج التدريبية التي تم تنفيذها خلال عام 2025 وتوسعة نطاق الاستفادة منها لتشمل الموظفات والقياديات بالجهات الحكومية والقطاعين الخاص وشبه الحكومي تعكس النهج الاستراتيجي لحكومة دبي الذي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في الكوادر البشرية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتميز المؤسسي والنمو المستدام وأضافت أنه يتم تطوير هذه البرامج وفق خطط مدروسة تهدف إلى تعزيز جاهزية المرأة لمتطلبات ومتغيرات سوق العمل المستقبلي والمشاركة المؤثرة في تحقيق المستهدفات الوطنية.

وفي مجال التطوير المهني والقيادي للمرأة الإماراتية، أطلقت المؤسسة ونفذت أربعة برامج تدريبية خلال عام 2025 بدأت ببرنامج «تمكين بلس» الذي تشارك فيه رئيسات اللجان النسائية بالدوائر الحكومية والجهات شبه الحكومية ويعقد على مدى عام كامل متضمناً دورات تعليمية في فن القيادة والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية إضافة إلى لقاءات مع مسؤولين وشخصيات قيادية ملهمة.

وتم إطلاق برنامج «القيادات النسائية المستقبلية» بالتعاون مع كلية هالت الدولية لإدارة الأعمال بالمملكة المتحدة متضمنا نسختين شاركت فيهما 53 قيادية من الإدارة المتوسطة في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والخاصة.

ولتعزيز الحضور الريادي للمرأة الإماراتية في قطاع الإعلام بمختلف وسائله، أطلقت المؤسسة برنامج «الكفاءة الإعلامية للقيادات النسائية» بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام بمؤسسة دبي للإعلام، وشاركت فيه على مدى 3 أسابيع 26 قيادية ومتحدثة إعلامية من 20 جهة حكومية وشبه حكومية.

تجارب نسائية ملهمة

أطلقت المؤسسة برنامج «أسس وقواعد البروتوكول» بالتعاون مع مدرسة واشنطن للبروتوكول بهدف تعزيز المهارات الشخصية والمهنية للمرأة الإماراتية في التمثيل الرسمي داخل الدولة وخارجها. ونظراً لأهمية المحور الاقتصادي في استراتيجية عمل مؤسسة دبي للمرأة، فقد أطلقت المؤسسة ثلاث مبادرات خلال عام 2025 لدعم وتشجيع المرأة في قطاع ريادة الأعمال، بما يعود عليها وعلى أسرتها بالنفع، ويسهم في تعزيز مشاركتها في الاقتصاد الوطني. فقد تم تنظيم «المعرض الرمضاني لرائدات الأعمال الإماراتيات من موظفات حكومة دبي» بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بمشاركة أكثر من 33 رائدة أعمال إماراتية من 16 دائرة حكومية في دبي تأكيداً على الالتزام الثابت لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بدعم المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصاد الوطني. كما أطلقت المؤسسة سلسلة جلسات «رائدات أعمال دبي»؛ بهدف تسليط الضوء على النماذج النسائية الناجحة في مختلف مجالات ريادة الأعمال، وتعميم الاستفادة من تجاربهن الملهمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات موطناً لريادة الأعمال بحلول عام 2031 من خلال تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التطور والنمو.

جودة وتوازن الحياة

خلال عام 2025، واصلت مؤسسة دبي للمرأة تنظيم ورش عمل «برنامج الصحة النفسية» انطلاقاً من إيمانها بأثر الصحة النفسية الإيجابي في الحياة المهنية والشخصية للمرأة ودورها في تعزيز عطائها وإبداعها وبما يُحدث فارقاً نوعياً في جودة حياتها.

وفي هذا السياق، نظمت المؤسسة في مقرها «خلوة الصحة النفسية» بمشاركة 20 موظفة وقيادية إماراتية من 15 جهة حكومية وشبه حكومية وعقدت ورشة عمل أخرى بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بعنوان «جودة وتوازن الحياة» شاركت فيها موظفات الدائرة.

وتولي مؤسسة دبي للمرأة أهمية كبيرة أيضاً لتعزيز حضور المرأة الإماراتية في المحافل العالمية وفي هذا الإطار شاركت بمعرض «إكسبو 2025 أوساكا» بأنشطة عديدة، من بينها «ملتقى المرأة الإماراتية» بالتعاون مع الجناح الوطني لدولة الإمارات، وتحدثت فيه معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومنى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، بمشاركة قياديات إماراتيات من مختلف المجالات وشكل المعرض منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في دعم المرأة. واستمراراً لجهودها في تسليط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية ودورها المؤثر في مسيرة التنمية الشاملة على مدى أكثر من نصف قرن تم تنظيم «منتدى المرأة الإماراتية» بالتزامن مع مرور 10 سنوات على بدء الاحتفال بـ«يوم المرأة الإماراتية» عُقدت خلاله 10 جلسات حوارية تحدث فيها وزراء ومسؤولون وقيادات ملهمة بحضور أكثر من 700 من القيادات التنفيذية وموظفات الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في الدولة. وبتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، سيُعقد هذا المنتدى في الموعد نفسه سنوياً. ووقعت مؤسسة دبي للمرأة مذكرتي تفاهم لتعزيز شراكاتها المحلية والدولية إلى جانب التعاون مع مؤسسات محلية وعالمية في تنظيم البرامج التدريبية، وذلك في إطار التزامها الراسخ بدعم المرأة وتطوير قدراتها في مختلف المجالات.

وخلال قمة الإعلام العربي 2025، وقعت المؤسسة مذكرة تعاون مع أكاديمية دبي للإعلام بمؤسسة دبي للإعلام؛ بهدف دعم جهود تمكين المرأة، وتعزيز حضورها الريادي في قطاع الإعلام.