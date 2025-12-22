نجم «نيكلوديون» السابق أصبح بلا مأوى في شوارع لوس أنجلوس..الصّور مؤلمة ومخيفة

دبي - فريق التحرير: عُثر على النّجم السّابق في قناة «نيكلوديون» تايلور تشيس بلا مأوى في شوارع مدينة لوس أنجلوس، وذلك في مقطع فيديو مؤلم وصفه زملاؤه السّابقون بأنّه “مخيف”.

وتايلور تشيس، البالغ من العمر ستّة وثلاثين عامًا الّذي اشتهر بدور مارتن كويرلي في مسلسل Ned’s Declassified School Survival Guide خلال العقد الأوّل من الألفية، ظهر في الفيديو الّذي صُوِّر في مدينة ريفرسايد خلال شهر سبتمبر الماضي، وهو يبدو متّسخًا وبحالة سيّئة.

وبدأت السّيّدة الّتي صوّرت الفيديو بسؤاله عمّا إذا كان قد عمل في قناة «ديزني»، ليصحّح لها تشيس قائلًا: «نيكلوديون»، موضحًا أنّه شارك في مسلسل «Ned’s Declassified».

وأثار الفيديو موجة حزن واسعة على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، كما عبّر زملاؤه السّابقون في العمل عن صدمتهم وحزنهم الشّديدَين فور علمهم بالأمر.