وزير الخارجية يصل إلى مسقط

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مسقط عاصمة سلطنة عُمان الشقيقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار مسقط الدولي، معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عُمان، حيث سيعقدان الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي - العُماني.