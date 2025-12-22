من تجرّأ وحجب ديفيد وفيكتوريا بيكهام على السوشال ميديا؟ الاسم سيفاجئكم

دبي - فريق التحرير: نفى كروز بيكهام المزاعم الّتي أشارت في السّاعات الماضية إلى أنّ والدَيه، ديفيد وفيكتوريا بيكهام، توقّفا عن متابعة شقيقه بروكلين بيلتز بيكهام على إنستغرام، موضحًا بدلًا من ذلك أنّ العائلة تعرضت للحظر بشكل مفاجئ على المنصّة.

وكتب كروز البالغ من العمر عشرين عامًا عبر قصص إنستغرام: “غير صحيح. أمي وأبي لم يتوقّفا أبدًا عن متابعة ابنهما… لنصحّح الحقائق. استيقظا وهما محظوران… وأنا كذلك.”

وتجدر الإشارة إلى أنّ بروكلين، ستّة وعشرين عامًا، وزوجته نيكولا بيلتز بيكهام، لا يتابعان والدَيه على إنستغرام أيضًا، بينما يتابع الزّوجان أبناءهما الآخرَين، كروز وروميو. أمّا أصغر أفراد العائلة، هاربر، فلديها حساب خاصّ.

تعود الشّائعات حول وجود توتّر في العائلة إلى عام ٢٠٢٢، قرب زفاف نيكولا إلى بروكلين، إذ قيل إنّ الخلاف بدأ بسبب رفض نيكولا ارتداء أحد تصاميم فيكتوريا للزّفاف، رغم موافقتها المبدئيّة.

من جهة أخرى، كان بروكلين غائبًا عن بعض التّجمّعات العائليّة هذا العام، بما في ذلك احتفال عيد ميلاد ديفيد الخمسين في لندن، بينما حضر جميع أفراد العائلة الآخرين.