تايلاند وكمبوديا تستأنفان محادثات وقف إطلاق النار

أعلنت تايلاند أن محادثات جديدة مع كمبوديا ستُستأنف في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار أكثر استدامة على طول الحدود المشتركة، وذلك عقب اشتباكات عنيفة أسفرت عن عشرات القتلى وموجة نزوح واسعة.

الاتفاق السابق

وقال وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانغكيتكيو، الإثنين، إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول الماضي تم على عجل، وافتقر إلى الآليات التفصيلية الكفيلة بضمان صموده ميدانيًا.

وأوضح سيهاساك، عقب اجتماع لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا في كوالالمبور، أن بلاده تفضّل مفاوضات ثنائية معمقة بدلًا من التصريحات العلنية التي تمنح النزاع طابعًا دوليًا دون معالجة جوهرية لأسبابه.

تدويل الأزمة

وأشار وزير الخارجية التايلاندي إلى أن كمبوديا أعلنت استعدادها لوقف إطلاق نار غير مشروط عبر وسائل الإعلام، إلا أن بانكوك لم تتلق أي مقترحات رسمية مباشرة، معتبرًا أن هذه الخطوات تهدف إلى زيادة الضغط الدولي بدلًا من التوصل إلى حل عملي.

وأضاف أن اللجنة العامة للحدود، التي تضم ممثلين عن البلدين، ستعقد اجتماعًا يوم الأربعاء لوضع إجراءات تفصيلية تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار. اشتباكات عنيفة

وكان النزاع الحدودي قد تصاعد مجددًا قبل أسبوعين، ما أدى إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى خمسة أيام من القتال في يوليو تموز، والذي جرى التوصل إليه بوساطة ماليزيا وتحت ضغوط أميركية مباشرة.

وقد تم إضفاء طابع رسمي أكثر تفصيلًا على الهدنة خلال قمة إقليمية عقدت في ماليزيا في أكتوبر تشرين الأول، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي لوّح آنذاك بحجب امتيازات تجارية عن الطرفين في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

قلق دولي

وأثار تجدد القتال مخاوف دولية واسعة، إذ دعت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، تايلاند وكمبوديا إلى إنهاء الأعمال العدائية، وسحب الأسلحة الثقيلة، ووقف زرع الألغام الأرضية، والتنفيذ الكامل لاتفاقيات كوالالمبور للسلام، بما يشمل تسريع عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية.

خلفية النزاع

ويعود النزاع إلى خلافات طويلة الأمد حول مناطق حدودية تطالب بها الدولتان. وبدأت جولة القتال الأخيرة في 8 ديسمبر كانون الأول، عقب مناوشة حدودية أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين.

ومنذ ذلك الحين، توسعت الاشتباكات على عدة جبهات، حيث شنت تايلاند غارات جوية باستخدام مقاتلات إف-16، في حين ردت كمبوديا بإطلاق آلاف الصواريخ متوسطة المدى من طراز بي إم-21 من منصات متنقلة.