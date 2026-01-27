تكنولوجيا: الجيل الثاني من AirTag من أبل يأتي بتحديد أدق للموقع ومدى أفضل وسماعة أعلى صوتًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أبل عن أول جهاز جديد لها في عام 2026، وهو الجيل الثاني من AirTag، الذي يأتي بعد ما يقارب خمس سنوات من إطلاق الإصدار الأول.

ورغم احتفاظه بنفس التصميم الأساسي، إلا أنه يقدم مجموعة من التحسينات المهمة على مستوى الأداء والتقنيات الداخلية.

واعتمدت أبل في AirTag الجديد على شريحة Ultra Wideband من الجيل الثاني، وهي الشريحة نفسها المستخدمة في سلسلة آيفون 17 وساعتي Apple Watch Ultra 3 وSeries 11.

وبفضل هذه الترقية، تحسّنت ميزة Precision Finding بشكل ملحوظ، حيث أصبحت قادرة على توجيه المستخدمين إلى أغراضهم المفقودة من مسافة أبعد بنسبة تصل إلى 50%.

وفي خطوة إضافية لتعزيز التكامل بين الأجهزة، أصبح بإمكان مستخدمي Apple Watch Series 9 أو الأحدث، وApple Watch Ultra 2 أو الأحدث، الاستفادة من ميزة Precision Finding مباشرة عبر ساعاتهم الذكية.

كما أضافت أبل شريحة Bluetooth مطوّرة تساهم في توسيع نطاق تتبع العناصر. إلى جانب ذلك، حصل الجيل الجديد على سماعة أقوى بنسبة 50% مقارنة بالإصدار السابق، ما يسهل العثور على الأغراض عبر التنبيه الصوتي.

ورغم هذه التحسينات، حافظت أبل على نفس نظام الطاقة، إذ يعمل AirTag الجديد ببطارية CR2032 القابلة للاستبدال من قبل المستخدم.

أما من حيث السعر، فلم تشهد الأسعار أي تغيير، حيث يُباع AirTag الواحد بسعر 29 دولارًا أو 35 يورو أو 29 جنيهًا إسترلينيًا، بينما تُعرض حزمة الأربع قطع بسعر 99 دولارًا أو 119 يورو أو 99 جنيهًا إسترلينيًا. وقد أصبح الجيل الثاني متاحًا للطلب بدءًا من اليوم، مع استمرار خيار النقش المخصص المجاني عبر متجر أبل.

المصدر