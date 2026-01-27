قضيّة آمبر هيرد وجوني ديب تعود إلى الواجهة… ماذا كشفت الممثّلة؟

دبي - فريق التحرير: عادت الممثّلة الأميركيّة آمبر هيرد إلى الظّهور العلنيّ، مستذكرةً محطّات محاكمتها الشّهيرة مع زوجها السّابق الممثّل جوني ديب، معتبرةً أنّ ما مرّت به هو “نسخة مكبّرة عمّا يعانيه كثير من النّساء”.

وبعد انتقالها للعيش في إسبانيا وابتعادها عن الأضواء عقب القضيّة الّتي انتهت لمصلحة ديب، شاركت هيرد مؤخّرًا في مهرجان صاندانس السّينمائيّ لتقديم الفيلم الوثائقيّ “Silenced” الّذي تمثّل فيه.

ويتناول الفيلم قصص نساء كنّ ضحايا ضمن حركة #MeToo، لكن تمّ إسكاتهن أو لم يجرؤن على الكلام. والعمل من إخراج سيلينا مايلز وبمشاركة المحامية الدّوليّة في مجال حقوق الإنسان جينيفر روبنسون الّتي كانت هيرد من بين موكّليها، إذ يستند الوثائقي جزئيًّا إلى ما جرى خلال محاكمة “هيرد” نفسها.

وتوضح هيرد أنّ المحور الأساسي للفيلم يتمحور حول دعاوى التّشهير الّتي يرفعها معتدون مفترضون ضدّ النّساء، وهو ما واجهته شخصيًّا. وفي تصريح لمجلة Variety، قالت:

“لا أريد أن أتذكّر ما حدث. الأمر لا يتعلّق بي. لقد فقدت القدرة على الكلام. لست هنا لأروي قصّتي، ولا أريد روايتها، بل لا أريد استخدام صوتي بعد الآن، وهذه هي المشكلة”.

من جهتها، دعمت جينيفر روبنسون موقف هيرد، قائلة إنّ مرحلة ما بعد #MeToo شهدت هدم النّساء حاجز الصّمت والتّنديد علنًا بالعنف القائم على النّوع الاجتماعيّ، لكن ما تلا ذلك كان لجوء المعتدين المزعومين إلى رفع دعاوى تشهير باهظة الثّمن، هذا ما يرهق النّساء ويقضي على قدرتهن على المواجهة، متسائلة: “ما معنى حريّة التّعبير إذا لم تستطيعي تحمّل كلفة الدّفاع عنها؟”.

وأكّدت هيرد أنّ نتيجة المحاكمة كانت مرتبطة بشكل مباشر بمشاركتها، قائلة: “ما حدث لي هو صورة مكبّرة عمّا تختبره نساء كثيرات”.

وتقيم آمبر هيرد حاليًّا في مدريد مع أطفالها الثّلاثة، مشيرة إلى أنّ رؤية نساء أخريات يواجهن اختلال موازين القوّة يمنحها الأمل، وختمت بالقول:

“برؤية ابنتي تكبر وتبدأ خطواتها الأولى في هذا العالم… أعتقد أن الأمور يمكن أن تصبح أفضل”.