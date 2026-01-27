انت الان تتابع خبر الكشف عن الثغرة القانونية لتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرجي لـ الخليج 365، ان "طلب تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية جاء بعدما خرج علينا البعض بتفسير المحكمة الاتحادية السابق هو ان يكون 30 يوما عمل، مع حذف يومي الجمعة والسبت باعتبارهما عطلة رسمية وامام المجلس اكثر من 10 أيام"، مبينا ان "هذا تفسير خاطئ وغير مقبول".

وذكر ان "هناك استحقاقات ومن ينتظر تشكيل الحكومة"، لافتا الى ان "كتلة الاعمار والتنمية ضد تأجيل جلسة اليوم".

