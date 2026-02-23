الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين لا يزال محصورا-توقعات اليوم 23-2-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-23 03:27AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لم ينجح سعر الزوج بتأكيد الاتجاه خلال تداولات يوم الجمعة نظرا لتذبذبه المتكرر ما بين محاور النطاق الجانبي المتمثل بالحاجز المستقر عند 209.15 بينما يستمر مستوى 208.20 بتشكيله لدعم إضافي قوي أمام التداولات الحالية.

 

ننصح بالبقاء على الحيادية وانتظار تأكيد تجاوز السعر لإحدى المحاور لنتمكن من تأكيد الاتجاه العام, نذكر بأن تأكيد اختراق السعر للحاجز سيفتح أمامه باب تسجيل مكاسب عديدة قد تبدأ من 210.65 و211.70 على التوالي, بينما كسر الدعم والثبات أدناه سيدفع به ذلك لتكبد العديد من الخسائر لنتوقع تسلله بشكل أولي نحو 207.05.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 208.20. و 209.15 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: نستمر بالحيادية

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

