سعر الباوند مقابل الين لا يزال محصورا-توقعات اليوم 23-2-2026

لم ينجح سعر الزوج بتأكيد الاتجاه خلال تداولات يوم الجمعة نظرا لتذبذبه المتكرر ما بين محاور النطاق الجانبي المتمثل بالحاجز المستقر عند 209.15 بينما يستمر مستوى 208.20 بتشكيله لدعم إضافي قوي أمام التداولات الحالية.

ننصح بالبقاء على الحيادية وانتظار تأكيد تجاوز السعر لإحدى المحاور لنتمكن من تأكيد الاتجاه العام, نذكر بأن تأكيد اختراق السعر للحاجز سيفتح أمامه باب تسجيل مكاسب عديدة قد تبدأ من 210.65 و211.70 على التوالي, بينما كسر الدعم والثبات أدناه سيدفع به ذلك لتكبد العديد من الخسائر لنتوقع تسلله بشكل أولي نحو 207.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 208.20. و 209.15

توقعات السعر لهذا اليوم: نستمر بالحيادية