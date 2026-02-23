الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يتفاعل مع إيجابية ستوكاستيك-توقعات اليوم 23-2-2026

2026-02-23 03:29AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أنهى سعر المؤشر تداولات يوم الجمعة بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون الحاجز المتمركز عند 25100.00 ليدفع به ذلك لتشكيل بعض الموجات السلبية لنلاحظ تسلله حاليا نحو 24790.00 محاولا الاستقرار دون محور المتوسط المتحرك 55.

 

لن نستطيع تأكيد سلبية التداولات للفترة القريبة والمتوسطة ما لم يتم كسر مستوى الدعم الإضافي المتمركز عند 24540.00 والذي يشكل بدوره باب استئناف الهجوم التصحيحي الهابط, لذلك سنبقى على حيادية التداول لحين تجاوز السعر لإحدى المحاور الرئيسية, نشير إلى أن تأكيد كسر الدعم الحالي سيفتح الباب أمام السعر لاستهداف مستوى 24360.00 و24230.00 على التوالي, بينما اختراق الحاجز سيعزز فرص تسجيله لعدة مكاسب باندفاعه أولا نحو 25290.00 و25495.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين  24550.00 و 25100.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: نستمر بالحيادية

