سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 23-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-23 02:27AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الاخيرة، وذلك عقب وصوله لهدفنا السعري عند المقاومة 155.65، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، لينخفض الزوج مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليستند إلى مستوى الدعم المهم 154.00، فهو دعم مفصلي سيحدد مصير الزوج القادم على المدى اللحظي.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

