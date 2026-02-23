سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 23-02-2026

شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الاخيرة، وذلك عقب وصوله لهدفنا السعري عند المقاومة 155.65، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، لينخفض الزوج مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليستند إلى مستوى الدعم المهم 154.00، فهو دعم مفصلي سيحدد مصير الزوج القادم على المدى اللحظي.