سعر الدولار مقابل الفرنك يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 23-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-23 02:30AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليكسر الزوج بانخفاضه الاخير دعم تركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، ولكن في المقابل من ذلك يظل الدعم الديناميكي المتمثل في تداولات الزوج أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 عائقاً مهماً أمام تمديد خسائر الزوج في الفترة المقبلة.

