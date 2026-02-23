سعر النفط خام برنت يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 23-02-2026

شهد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه للتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليعلن الزوج بعدها تعافيه بشكل كامل وليكون جاهزاً أمام استهداف مقاومات جديدة على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.