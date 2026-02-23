- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 23-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-23 02:33AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه للتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليعلن الزوج بعدها تعافيه بشكل كامل وليكون جاهزاً أمام استهداف مقاومات جديدة على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.