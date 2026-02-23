تفاؤل أميركي بإمكان السلام بين روسيا وأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد)

أعرب المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، عن تفاؤله بإمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات بشأن الحرب في أوكرانيا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، تمهيداً لاحتمال عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال ويتكوف، أمس، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز نقلتها وكالة تاس، إنه متفائل، إلى جانب جاريد كوشنر، بأن المقترحات المطروحة قد تسهم في جمع الطرفين قريباً، وربما تمهّد لاحقا لقمة ثنائية بين بوتين وزيلينسكي، قد تتطور في مرحلة لاحقة إلى اجتماع ثلاثي يضم أيضاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف أن هناك آمالاً في ظهور «أخبار جيدة» بشأن تسوية النزاع خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن بوتين كان «صريحاً دائماً» خلال لقاءاتهما، ومؤكداً أن فهم موقف موسكو وخطوطها الحمراء كان ضرورياً لأي مسار تفاوضي.

وأوضح ويتكوف أنه تعرض لانتقادات بسبب اجتماعه مع بوتين ثماني مرات، لكنه شدد على أن التواصل المباشر ضروري لإنجاح أي اتفاق، قائلاً إن تلك اللقاءات كانت مهمة وقد تكتسب أهمية أكبر في المرحلة المقبلة إذا أفضت إلى نتائج ملموسة.

من جانبه، أطلق بابا الفاتيكان ليو، أمس، نداء من ​أجل السلام في أوكرانيا، قائلاً، إن إنهاء الصراع المستمر منذ أربع سنوات «لا ⁠يمكن تأجيله»، في وقت تحاول فيه الولايات ​المتحدة التوسط لإبرام اتفاق صعب ​المنال ‌بين موسكو وكييف.

وقال البابا خلال عظته الأسبوعية: «قلبي يتألم مرة أخرى للوضع المأساوي الذي يستطيع الجميع رؤيته»، مضيفاً «كثير من الضحايا، وكثير من الأرواح التي ‌أزهقت والأسر التي انفطر ​قلب أفرادها، الكثير من الدمار والمعاناة التي لا توصف».

أكد البابا أن السلام لا يمكن تأجيله، إنه ضرورة ملحة يجب أن تجد مكاناً في القلوب وتترجم إلى قرارات مسؤولة.

وقبل يومين من الذكرى السنوية الرابعة للصراع الروسي الأوكراني، هزت عدة انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف جراء هجوم واسع النطاق بالمسيّرات والصواريخ شنّته موسكو، حيث تعرضت خلال ليلة أمس الأول لهجوم بـ 50 صاروخاً و297 طائرة مسيرة، أَسقطت منها 33 صاروخاً و274 مسيرة، بحسب القوات الجوية الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «لم تقتصر الأهداف الروسية على منشآت الطاقة، بل شملت أيضاً بنى تحتية لوجستية، ولا سيما خطوط سكك حديد وشبكات مياه».

وأسفر هذا الهجوم عن مقتل شخص واحد على الأقل في منطقة كييف. ويواجه سكان العاصمة وخمس مناطق أخرى في جنوب ووسط شرق أوكرانيا انقطاعات في التيار الكهربائي، بحسب وزارة الطاقة التي حضت السكان على ترشيد استهلاك الكهرباء المتاحة.

انفجارات

وفي مدينة لفيف الرئيسية في غرب أوكرانيا، أسفرت انفجارات في شارع تجاري في وسط المدينة عن مقتل شرطية وجرح 25 شخصاً ليل السبت الأحد، قبل إطلاق إنذارات من غارات جوية. أما على الجانب الروسي، فأعلن حاكم منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا فياتشيسلاف غلادكوف عن مقتل مدنيين اثنين أمس بضربات لطائرات مسيرة أوكرانية. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت أكثر من 70 طائرة مسيرة أوكرانية عدد منها فوق موسكو.