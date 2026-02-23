«حمدان التطوعي» يشارك في المعرض العالمي للطلبة المبتكرين بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

شارك فريق عطاء حمدان التطوعي في المعرض العالمي الدولي للطلبة المبتكرين الذي أقيم في إمارة دبي في مشاركة تعكس التزام الفريق بدعم الإبداع وتعزيز ثقافة الابتكار بين الطلبة، وقد مثّل الفريق كلٌ من: حسن عبدالله حسن، وسيلينا رأفت، وعلي اللوغاني ضمن حضور دولي واسع لطلبة من مختلف دول العالم، ونظم المعرض من قبل شركة iWISE وسط أجواء حافلة بالأفكار المبتكرة والمشاريع الإبداعية.

وعلى هامش الفعاليات حضر أحمد بن عجلان، رئيس فريق عطاء حمدان التطوعي دعماً وتشجيعاً للطلبة المبتكرين، مؤكّداً حرص الفريق المستمر على مساندة المواهب الشابة وتحفيزها. كما كرّمته إدارة المعرض تقديراً لجهوده وإسهاماته في دعم الابتكار والمبتكرين. وفي لفتة تحفيزية مميزة كرم رئيس الفريق عدداً من الطلبة الذين لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات بمنحهم ميدالية عطاء حمدان التطوعي.