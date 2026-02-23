العثور على جثث 5 مهاجرين قبالة طرابلس الليبية

ابوظبي - سيف اليزيد - طرابلس (وكالات)

أعلن مسؤول في الشرطة الليبية، أمس، أنه تسنى العثور على جثث خمسة مهاجرين، بينهم امرأتان، بعد أن ​جرفتها الأمواج إلى شاطئ مدينة قصر الأخيار الساحلية التي تقع في شرق العاصمة طرابلس.

وذكر حسن الغويل، رئيس قسم التحقيقات في مركز ⁠شرطة قصر الأخيار، أن السكان أفادوا بأن جثة طفل جرفتها ​الأمواج إلى الشاطئ، لكنها عادت إلى البحر بسبب ارتفاع ​الأمواج، ‌مشيراً إلى أنهم طلبوا من خفر ⁠السواحل ​البحث عنها.

وأضاف الغويل أن الجثث كلها تعود لأفارقة، وقد عثر عليها سكان محليون على شاطئ امحمد الشريف في الجزء الغربي من المدينة، ثم أبلغوا مركز ‌الشرطة.

وقال الغويل: «اتصلنا بالهلال الأحمر لانتشال الجثث، الجثث التي عثرنا عليها لا تزال سليمة ونعتقد أن هناك المزيد من الجثث ​التي ستنجرف إلى الشاطئ».

وفي ‌مطلع ⁠هذا الشهر، ‌قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ‌53 مهاجراً، بينهم رضيعان، لقوا حتفهم أو فُقدوا بعدما انقلب قارب مطاطي كان يقل 55 ⁠شخصاً قبالة ساحل بلدة زوارة غرب طرابلس.