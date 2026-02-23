العثور على جثث 5 مهاجرين قبالة طرابلس الليبية

ابوظبي - سيف اليزيد - طرابلس (وكالات)
أعلن مسؤول في الشرطة الليبية، أمس، أنه تسنى العثور على جثث خمسة مهاجرين، بينهم امرأتان، بعد أن جرفتها الأمواج إلى شاطئ مدينة قصر الأخيار الساحلية التي تقع في شرق العاصمة طرابلس.
وذكر حسن الغويل، رئيس قسم التحقيقات في مركز شرطة قصر الأخيار، أن السكان أفادوا بأن جثة طفل جرفتها الأمواج إلى الشاطئ، لكنها عادت إلى البحر بسبب ارتفاع الأمواج، مشيراً إلى أنهم طلبوا من خفر السواحل البحث عنها.
وأضاف الغويل أن الجثث كلها تعود لأفارقة، وقد عثر عليها سكان محليون على شاطئ امحمد الشريف في الجزء الغربي من المدينة، ثم أبلغوا مركز الشرطة.
وقال الغويل: «اتصلنا بالهلال الأحمر لانتشال الجثث، الجثث التي عثرنا عليها لا تزال سليمة ونعتقد أن هناك المزيد من الجثث التي ستنجرف إلى الشاطئ».
وفي مطلع هذا الشهر، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 53 مهاجراً، بينهم رضيعان، لقوا حتفهم أو فُقدوا بعدما انقلب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصاً قبالة ساحل بلدة زوارة غرب طرابلس.