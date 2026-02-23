العراق يتعهد بإعادة سجناء «داعش» لبلدانهم

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أكّدت مستشارية الأمن القومي العراقي نجاح عملية نقل عناصر «داعش» من سوريا إلى العراق دون أي أخطاء، مشددة على أن هؤلاء سينقلون لاحقاً إلى بلدانهم.

وأوضح مستشار الشؤون الاجتماعية في مستشارية الأمن القومي، سعيد الجياشي، أمس، أن نقل سجناء «داعش» جاء بطلب من الأمن القومي، لافتاً إلى وجود ظروف استثنائية حصلت في سوريا، حيث تعرضت السجون إلى إرباك أمني، وفُتح بعضها وهرب سجناء منها، فتوجب نقل السجناء إلى العراق ووضعهم بسجون رصينة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع».

كما أكّد أن العراق أخذ كافة الاستعدادات الأمنية بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، وبمتابعة مجلس القضاء الأعلى، حيث تم النقل بإشراف جهاز مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن عملية النقل تمت بنجاح دون أي خطأ.

كما اعتبر أن وجود سجناء «داعش» في العراق تحت سيطرة الأجهزة الأمنية وإدارة القضاء العراقي أفضل، مضيفاً أن التعامل معهم بهذا الشكل أفضل من التعامل في بيئة مفتوحة ومنفلتة حتى لا يكون هناك أية اشتباكات مستقبلاً.

وشدّد في ختام حديثه على أن بقاء المساجين الدواعش في الأراضي العراقية ليس دائماً، مضيفاً أن الحكومة تعمل على عودتهم لدولهم، وموضحاً أنهم ينتمون إلى أكثر من 67 دولة.