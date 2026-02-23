سعر البلاتين يستغل العوامل الإيجابية– توقعات اليوم 23-2-2026

استغل سعر البلاتين العوامل الإيجابية المتمثلة باتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي إضافة لتشكيل مستوى 2020.00 $ لمستوى دعم إضافي خلال الفترة الأخيرة لنلاحظ تشكيله مجددا لموجات صاعدة ليستقر من خلالها حاليا قرب 2190.00$.

نتوقع انجذاب التداولات قريبا نحو الحاجز المستقر عند 2245.00$ والذي بتجاوزه سيؤكد انتقال السعر لمرحلة إيجابية جديدة ليعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب إضافية قد تبدأ من 2315.00$ و2425.00$ على التوالي, بينما فشل الاختراق سيعزز سيطرة الميل الجانبي خلال الفترة القريبة مع توفر فرصة لتفعيل المسار التصحيحي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2110.00$ و 2245.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع