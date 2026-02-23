الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يكسر دعم تركيبة فنية سلبية – توقعات اليوم – 23-02-2026

2026-02-23 02:17AM UTC

2026-02-23 02:17AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) هبوطًا خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مواصلًا خضوعه لضغوط بيعية واضحة في ظل استقراره دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعكس استمرار السيطرة السلبية على تحركاته، ويأتي هذا الأداء تحت هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ليصل السعر بانخفاضه الأخير إلى مستوى الدعم 65,000 دولار، والذي سبق أن حددناه كهدف سعري في تحليلاتنا السابقة.

 

وتتزامن هذه التحركات مع توالي الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها إلى مناطق تشبع بيعي حادة، ما يشير إلى استمرار ضعف الزخم الشرائي حتى الآن. 

