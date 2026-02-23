انت الان تتابع خبر المبعوث الامريكي يكشف اجندة زيارته: نبحث عن قيادة ومستقبل في العراق يتماشى مع "خطة ترامب للسلام" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال باراك في تصريحات تابعتها الخليج 365، انه "بحثت مع رئيس الوزراء العراقي أهداف بناء مستقبل يتماشى مع خطة الرئيس ترمب للسلام".



واضاف ان "وجود قيادة فعالة تتبنى سياسات تعزيز الاستقرار في العراق وشعبه أمر أساسي لتحقيق أهدافنا المشتركة".

والحديث عن خطة ترامب للسلام ينظر اليها الشعب العربي وبعض المستويات السياسية على انها "خطة تطبيع مع اسرائيل"، لذلك من المتوقع ان يشعل الامر ضجة في الاوساط السياسية والشعبية، خصوصا وان الامر ياتي بالتزامن مع رفض امريكي لترشيح المالكي لرئاسة الوزراء.

