شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التعافي قبيل تعليقات كريستين لاجارد والان مع بالتفاصيل

•الدولار يبتعد عن ذروة شهر بسبب تحركات ترامب الجمركية

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية



ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،مع استمرار عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،بالإضافة إلى تراجع مستويات العملة الأمريكية بسبب تحركات ترامب الجمركية.



مع تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، انتعشت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية مرة واحدة على الأقل هذا العام ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المتعاملون في وقت لاحق اليوم ، كلمة هامة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد".



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.5% إلى (1.1835 $) ، من سعر إغلاق يوم الجمعة عند (1.1778$) ،وسجل أدنى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (1.1788$).



•أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعاً بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجل في اليوم السابق أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.1742 دولاراً.



•بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،انتعش اليورو بعد صدور بيانات أفضل من التوقعات عن أداء القطاعات الرئيسية في أوروبا خلال فبراير.



•وفقد اليورو الأسبوع المنصرم نسبة 0.75% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة أسبوعية في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بسبب انتعاش احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية مرة واحدة هذا العام.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.45% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعداً عن أعلى مستوى في شهر ، عاكساً استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي عقب قرار تاريخي للمحكمة العليا في الولايات المتحدة ،والتي قضت يوم الجمعة بأن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب تجاوزت صلاحياته.



وردّ ترامب بانتقاد المحكمة بشدة ،ورفع الرسوم الجمركية من 10% إلى 15% على الواردات بداية من غداً الثلاثاء، فضلاً عن إصراره على الإبقاء على اتفاقيات الرسوم الجمركية المرتفعة مع الشركاء التجاريين.



قال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات في بنك أو سي بي سي بسنغافورة: يُضعف هذا القرار الدولار، إذ قد يُفيد النمو الاقتصادي خارج الولايات المتحدة.



وأضاف سيونغ:أن تداعيات أسعار الصرف على المدى الطويل أقل وضوحًا، حيث يُحتمل أن يؤثر انخفاض الإيرادات الأمريكية سلبًا على الوضع المالي والدولار، بينما قد يكون الحد من سلطة ترامب أمرًا إيجابيًا، من خلال تقليل أحد مصادر تقلبات السياسات التجارية.



الفائدة الأوروبية

•أظهرت البيانات الصادرة مؤخرًا فى أووربا ،تراجع مستويات التضخم الرئيسية خلال ديسمبر الماضي ،لتوضح تباطؤ الضغوط التضخمية على البنك المركزي الأوروبي.



•عقب تلك البيانات ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس المقبل من 10% إلى 25%.



•وعدل المتداولون توقعاتهم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة طوال هذا العام إلى وجود خفض واحد على الأقل بنحو 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ، كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي"كريستين لاجارد" في المؤتمر الوطني للسياسات الاقتصادية التابع للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال، في العاصمة الأمريكية "واشنطن".



•أفادت صحيفة وول ستريت أن كريستين لاجارد تعتزم استكمال ولايتها في البنك المركزي الأوروبي.



نظرة فنية

