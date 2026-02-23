اقتصاد لا يعرف الكفتة!

يقول الحق سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم: «إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِى سَمِّ الْخِيَاطِ» (الأعراف: ٤٠). ويضرب الله المثل فى هذا الموضع تأكيدًا على استحالة وقوع الفعل (وهو انفتاح أبواب السماء للمكذّبين)، إذ هو معقود على فعل آخر مستحيل منطقا،ً وهو ولوج الجمل (سواء أكان الحيوان أو الحبل السميك) من ثقب الإبرة. كذلك وبالقياس ولأن لله المثل الأعلى، يمكن أن نقول اليوم أن الاقتصاد لن يشهد معجزات مخالفة للعلم كما لن يتحوّل الفيروس إلى «صباع كفتة» يتغذّى عليه المريض، على نحو ما بشّر به أحدهم عبر الفضائيات قبل سنوات قليلة!.

وما أشبه الاقتصاد بالطب فى هذا الباب، فكلاهما علم تراكمى يقوم على فرضيات واختبارات، وعلى نماذج قابلة للدحض، وعلى بيانات يمكن التحقق منها. والبحث عن «اختراع» اقتصادى يحل أزمة مزمنة بلمسة سحرية، هو فى الغالب بحث عن «كفتة» جديدة، لا عن سياسة عامة رصينة.

وقد شهد التاريخ الاقتصادى محاولات كثيرة من هذا النوع، ففى مطلع القرن الثامن عشر، اندفعت فرنسا وراء مغامرة مالية قادها الاسكتلندى «جون لو»، الذى أقنع البلاط الملكى حينذاك بإصدار أوراق نقدية مغطاة بمضاربات، فى مستعمرات بعيدة عبر «شركة المسيسيبى». بدا الأمر حينها اختراعًا عبقريًا لتوليد الثروة من لا شىء، قبل أن تنفجر الفقاعة ويخسر الآلاف مدخراتهم، وتدخل فرنسا فى أزمة ثقة مالية عميقة. لم يكن الخلل فى الطموح، بل فى تجاهل قواعد النقود والائتمان، والإفراط فى خلق نقود بلا أساس إنتاجى، كما يغرى اليوم ببعض العملات الرقمية، ولهذا حديث آخر.

وفى القرن العشرين، توهّمت دول عدة إلغاء آلية السوق برمتها، واستبدالها بتخطيط مركزى شامل يحدد الأسعار والكميات والأجور من خلف المكاتب. قامت تجارب واسعة فى الاتحاد السوفيتى ودول أوروبا الشرقية، وحاولت دول أخرى نامية محاكاتها، وبدت فى لحظاتٍ معينة وكأنها تقدم بديلًا حاسمًا للرأسمالية. غير أن غياب نظام الأسعار الحر، الذى ينقل المعلومات عبر ملايين القرارات الفردية، قاد إلى اختناقات مزمنة، وطوابير طويلة، وأسواق سوداء. وحين انهار الاتحاد السوفيتى عام ١٩٩١، لم يكن السبب مؤامرة خارجية بقدر ما كان تجسيدًا لعجز النظام الاقتصادى عن التكيف مع تعقيد الواقع وتنوّع الحاجات.

حتى فى الاقتصادات الرأسمالية، ظهرت بين الحين والآخر وصفات سحرية. ففى سبعينيات القرن الماضى، حاول بعض الساسة فى الولايات المتحدة وبريطانيا تجميد الأسعار والأجور لكبح التضخم، فكانت النتيجة نقصاً فى السلع، وتراجعاً فى الاستثمار، وعودة الضغوط التضخمية بصورة أشد. وقد شهدت إدارة «ريتشارد نيكسون» تجربة تجميد الأسعار عام ١٩٧١، قبل أن يتبين أن التضخم لا يُهزم بقرار إدارى، بل بإصلاحات نقدية ومالية وهيكلية متسقة.

العقد الناظم لكل تلك الأمثلة، هو الاعتقاد بإمكانية القفز فوق قوانين الاقتصاد، أو التحايل على منطق العرض والطلب. غير أن الاقتصاد ليس عدوًا ينبغى هزيمته، بل منظومة من العلاقات والسلوكيات التى تعكس ندرة الموارد وتنوّع الرغبات. وعندما تتجاهل السياسات هذه الحقيقة، تنشأ الفجوات: بين السعر الرسمى والسعر الفعلى، بين العرض المتاح والطلب المكبوت، فتخلق «جيوبًا» وسماسرة وأسواقًا موازية.

لا يفهم من طرحى هذا أن الابتكار فى علم الاقتصاد أمر مستحيل، فقد شهد العلم تطورًا هائلًا، من النماذج الكلاسيكية إلى اقتصاديات المعلومات، ومن نظريات النمو التقليدية إلى اقتصاديات السلوك. وقد استطاع باحثون مثل «روبرت لوكاس» أن يحدثوا ثورة فى فهم توقعات الفاعلين الاقتصاديين، وأن يغيروا طريقة تصميم السياسات النقدية. لكن هؤلاء لم يدّعوا اختراع «كفتة» فكرية، بل عملوا بمحددات وأدوات رياضية وإحصائية صارمة، وخضعوا لنقاش علمى مفتوح حتى تبلوت أفكارهم.

وكلما سُئلتُ عن دور الدولة فى السيطرة على انفلات الأسعار، عجبتُ لمن يرى أسباب الانفلات واضحةً جلية، ثم يتوهّم أنها جميعًا محضُ ممارساتٍ احتكارية أو تلاعبٌ بالأسعار! وكأن صدماتٍ داخليةً وخارجيةً لم تُسهم فى إضعاف العملة المحلية، وكأن قدرًا أكبر من المرونة فى سعر صرف الجنيه لم يستنزف قيمته تدريجيًا عبر السنوات، ولا سيما منذ عام ٢٠١٦.

إن تبنّى آليات السوق لا يعنى التخلّى عن الدور التنظيمى للدولة، بل يقتضى احترام قواعد المنافسة، وضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك. فالسوق ليست غابة، بل نظام معلومات بالغ التعقيد، ينقل عبر الأسعار إشارات الندرة والوفرة. وأى تدخل يُعطّل هذه الإشارات، من دون أن يوفّر بديلًا أكثر كفاءة، يفضى فى الغالب إلى نتائج عكسية.

لقد علمتنا التجارب أن التضييق على القطاع الخاص، أو مزاحمته بكيانات لا تخضع للمعايير ذاتها من تكاليف ومخاطر ومساءلة، لا يؤدى إلا إلى تقليص الاستثمار، وتراجع الإنتاجية، وتفشّى الممارسات غير الرسمية. أما حين تُفتح أبواب المنافسة، ويُسمح للقطاع الخاص بأن يؤدى دوره فى إطار شفاف وعادل، فإن الكفاءة ترتفع، والأسعار تستقر، والموارد تُخصص على نحو أفضل.

الاقتصاد لا يعرف «الكفتة»، ولا يعترف بالمعجزات الإدارية؛ بل يعرف الحوافز، ويستجيب للإشارات، ويعاقب السياسات التى تناقض منطقه. إن الطريق الأصعب هو طريق الإصلاح المؤسسى والرقابى، وتعزيز المنافسة، واحترام العرض والطلب.. لكنه الطريق الوحيد القابل للاستدامة، وما عداه أوهام عابرة، قد تثير الاهتمام لفترة، لكنها لا تصمد أمام اختبار الزمن. فالاقتصاد، فى نهاية المطاف، علمٌ لا يؤسس على الوهم، إنما قوامه فى هذا السياق: العمل والمنافسة والابتكار الرشيد.

د. مدحت نافع – المصري اليوم

