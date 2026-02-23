مي سليم تكشف سبب رفضها الزواج مجددًا وتروي تجربتها مع التنمر

كشفت الفنانة مي سليم تفاصيل موقفها من الزواج مرة أخرى، وتحدثت عن مخاوفها الشخصية وتجربتها مع التنمر، مؤكدة أن ابنتها تمثل نقطة ضعفها الكبرى وأولوية حياتها.

وأوضحت سليم في تصريحات تلفزيونية أن ابنتها «لي لي» هي أغلى ما تملك، وأن أكثر ما تخشاه في الحياة هو الفراق، مشيرة إلى أن الأمومة غيّرت نظرتها للأمور نحو الأفضل، وأضافت أنها رفضت الزواج في أكثر من مناسبة بسبب غيرة ابنتها وارتباطها الشديد بها، إذ ما زالت تنام بجانبها حتى الآن، رغم أمنيتها في الاستقرار والزواج مستقبلًا ورؤية ابنتها عروسًا، لافتة إلى أن الأضواء والشهرة قد تجعل البعض مترددين في الاقتراب منها.

وتحدثت عن مخاوفها من المرض والحسد، مؤكدة تمسكها بالإيمان والالتزام بالنصائح الروحية التي يقدمها مصطفى حسني، كما أشارت إلى خضوعها لعملية تجميل لأسنانها بعدما كانت تخشى التعرض للتنمر بسبب مظهرها، مضيفة أنها مع مرور الوقت أصبحت أكثر ثقة بنفسها وتشعر بأنها تشبه والدتها.

وتعكس تصريحاتها جانبًا إنسانيًا من حياتها، يجمع بين الأمومة والتحديات الشخصية والرغبة في الاستقرار.

