مرام علي تحسم الجدل حول إرتباطها بأحمد فهمي 

دبي - فريق التحرير: نفت الممثلة السورية، مرام علي، ما تردد مؤخراً عن ارتباطها بالممثل المصري، أحمد فهمي، مؤكدة أن الأمر مجرد إشاعة أضحكتها، بعد تعاونا معاً في مسلسل “إتنين قهوة”، معبرة عن تقديرها له على الصعيدين الإنساني والمهني.

وأوضحت مرام، أنها لا تمانع الارتباط بفنان مصري، مع رفضها لفكرة الإرتباط برجل متزوّج نهائياً، مشيرة إلى حبّها لمصر وشعورها بالاشتياق إليها عند مغادرتها.

وأبدت مرام، ستعدادها للتعاون فنيًا مع كلٍّ من محمد رمضان وأحمد العوضي، مؤكدةً تقديرها لنجاحاتهما الجماهيرية ولما يتمتعان به من حضور قوي وثقة في مسيرتهما الفنية.

وكشفت مرام أنها تلقت في وقت سابق عرضًا للمشاركة في عمل تحت إدارة المخرجة كاملة أبو ذكري، لكنها اعتذرت لانشغالها بتصوير الجزء الثاني من مسلسل “عروس بيروت”، معربة عن رغبتها في التعاون معها مستقبلًا بعد لقاء جمعهما مؤخرًا في مصر.

وأشارت إلى أن العمل في مصر يشكّل محطة أساسية لأي فنان يسعى إلى ترسيخ حضوره عربيًا، مؤكدة أهمية السوق الفنية المصرية في مسيرة الممثلين.

وفي حديثها عن الحضور الفني للممثلات السوريات في مصر، رأت أن لكلٍّ من كندة علوش وجومانا مراد مكانة جماهيرية بارزة، مع ملاحظة أن انتشار كندة علوش في مصر كان الأوسع.

وعن مشاركتها في المسلسل التركي المعرّب “سلمى”، أشارت مرام في برنامج “حبر سري” أن التجربة كانت غنية بالنسبة إليها، تعلمت منه وتعبت كثيراً لكنه حقق الانتشار المطلوب وهي سعيدة به جداُ.