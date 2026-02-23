ياسر جلال يؤكد أجواء تصوير "كلهم بيحبوا مودي" اتسمت بروح مهنية عالية

تحدث الفنان ياسر جلال عن كواليس تصوير مسلسله الجديد «كلهم بيحبوا مودي»، موضحاً أن أجواء العمل داخل موقع التصوير اتسمت بالاحترافية والانسجام، خاصة في ظل مشاركة عدد كبير من النجمات ضمن فريق المسلسل، مؤكداً أن الروح المهنية كانت السمة الغالبة على الجميع.

وأوضح ياسر جلال أن الأجواء في اللوكيشن كانت مريحة للغاية، وأن جميع المشاركين في العمل تجمعهم علاقات صداقة واحترام متبادل خارج إطار التصوير، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على سير العمل. وأضاف أن الجميع، بمجرد بدء التصوير، يركزون بشكل كامل على تقديم أفضل ما لديهم، بهدف الخروج بعمل فني يليق بالجمهور المصري والعربي.

وأشار إلى أن كل فرد في فريق العمل كان حريصاً على أداء دوره بأقصى درجات الالتزام، وأن التحضير للمشاهد وتنفيذها كان يتم بعناية كبيرة من أجل تقديمها بأفضل صورة ممكنة خلال موسم رمضان، مشيداً بروح التعاون التي سادت بين الممثلين والفنيين وصناع العمل، ومؤكداً أن وحدة الهدف كانت العامل الأساسي في خلق هذه الأجواء الإيجابية.

ويُعرض مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» حصرياً على قناة ON في تمام الساعة 12:15 صباحاً، مع إعادته في الساعة 7:45 صباحاً، كما يُعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والثانية 11:30 صباحاً، إضافة إلى عرضه عبر منصة Watch It في الساعة 7:15 مساءً.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجسد ياسر جلال شخصية رجل أعمال ثري اعتاد منذ طفولته على تلبية جميع رغباته، ما يدفعه إلى حياة من اللهو والزواج المتكرر، قبل أن يفقد ثروته بالكامل، لتتصاعد الأحداث حين يحاول الخروج من أزمته المالية عبر الزواج من سيدة ثرية تنتمي إلى طبقة شعبية، في قالب يحمل العديد من المفارقات.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب ياسر جلال كل من ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، وجوري بكر. العمل من إنتاج مها سليم، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويُعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

