تكنولوجيا: رصد كاميرا DJI Osmo Pocket 4 ميدانيًا في تسريب جديد يمهد لإطلاقها المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحظى سلسلة Pocket من DJI بشعبية واسعة بين صناع المحتوى ومحبي التقنية، نظرًا لحجمها الصغير وأدائها المستقر في التصوير.

ومع اقتراب مرور ثلاثة أعوام على إطلاق Pocket 3 بنهاية هذا العام، تتصاعد الشائعات حول قرب الكشف عن Pocket 4، وسط تسريبات متتالية خلال الفترة الماضية.

أشارت تسريبات سابقة إلى احتمال اعتماد تصميم بعدستين، إحداهما مخصصة للتقريب، على غرار ما ظهر في بعض كاميرات Insta360 وأنظمة التصوير الثنائية في طائرات DJI المسيّرة.

إلا أن أحدث مقطع فيديو مسرب، يتضمن تجربة سريعة للجهاز، يعرض تصميمًا مألوفًا بعدسة واحدة، مع بعض التعديلات الملحوظة. ولا يُستبعد أن يظهر التصميم الثنائي لاحقًا ضمن إصدار Pocket 4 Pro.

يكشف الفيديو عن هيكل أطول قليلًا مقارنة بـ Pocket 3، مع وجود زر غامض يحمل حرف “C” وزر يُعتقد أنه مخصص للتقريب. كما يبدو أن الشاشة القابلة للطي لم تشهد تغييرات واضحة، وكذلك نظام الجيمبال العلوي.

في المقابل، يبرز عنصر جديد يتمثل في ضوء LED مدمج بالقرب من أحد مفاصل الجيمبال، وهو ملحق لا يتوفر رسميًا في Pocket 3 الحالي، خصوصًا مع ظهور علامة “OSMO” على الجهة الخلفية، ما يعزز احتمالية كونه جزءًا أصليًا من الجهاز. ويظهر كذلك نقش “POCKET 4” على جانب الوحدة، ما يدعم مصداقية التسريب.

نُشر الفيديو عبر موقع thenewcamera.com، مع ادعاء أن التصوير جرى داخل متجر معتمد من DJI في كوالالمبور بماليزيا، بعدما دخل شخص يحمل الجهاز إلى المتجر. ورغم غرابة الرواية، فإن تسريبات مبكرة لمنتجات DJI غير المعلنة سبق أن خرجت من ماليزيا في مناسبات سابقة.

على صعيد البرمجيات، لم يكشف الفيديو الكثير، إذ بدت واجهة الاستخدام مألوفة إلى حد كبير. ومع ذلك، ظهر وضع تصوير جديد باسم “SuperPhoto” بدقة 33 ميجابكسل للصور الثابتة.

كما أشارت قائمة مسربة على أمازون الدينمارك إلى احتفاظ الكاميرا بمستشعر بحجم 1 بوصة، مع ترقية ملحوظة في قدرات الفيديو لتصل إلى 4K بمعدل 240 إطارًا في الثانية بدلًا من الحد الحالي 4K@120fps في Pocket 3. وتدعم هذه التوقعات احتمالية زيادة سعة البطارية، خاصة مع ملاحظة زيادة طول الهيكل.

ذكرت القائمة نفسها أن السعر قد يتراوح بين 550 و700 دولار بحسب الحزمة المختارة، وهو ما يُتوقع للأسواق الآسيوية والأوروبية.

أما في الولايات المتحدة، فقد يرتفع السعر بسبب الرسوم الجمركية، هذا بافتراض توفر الجهاز هناك من الأساس، في ظل القيود المفروضة على بعض المنتجات التقنية المصنّعة خارج البلاد.

المصدر