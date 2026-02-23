تكنولوجيا: ميكول تطلق صندوق جوجل تي في بدقة 4 كيه بسعر معقول مع مساحة تخزين قابلة للتوسيع ومنفذ شبكة محلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ميكول مي أون 1 هو صندوق جوجل تي في جديد بدقة 4 كيه من الشركة، ويأتي مليئا بالميزات. مع سعر إطلاق يبلغ حوالي 100 دولار، يحتوي الجهاز على مساحة تخزين قابلة للتوسيع ويعمل بمعالج أملوجيك إس 905 إكس 4 ونظام أندرويد 14.

قدمت ميكول صندوق جوجل تي في جديدا بدقة 4 كيه بسعر معقول، وهو مي أون 1. يعمل بمعالج أملوجيك إس 905 إكس 5 إم، وهو مجموعة شرائح عالية الأداء بدقة تصنيع 6 نانومتر مع وحدة معالجة مركزية رباعية النواة ووحدة معالجة رسومات مالي جي 310 في 2. يتم إقران هذا النظام على الشريحة بذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 جيجابايت ومساحة تخزين إي إم إم سي سعتها 32 جيجابايت

وبالحديث عن ذلك، فإن مساحة تخزين صندوق أندرويد تي في هذا قابلة للترقية. يأتي مزودا بفتحة بطاقة مايكرو إس دي مخصصة يمكنها استيعاب بطاقة ذاكرة بسعة 128 جيجابايت. ومع ذلك، ليس هذا هو خيار التوسيع الوحيد. يتوفر منفذان يو إس بي 2.0 من النوع إيه، ومنفذ إيه في واحد، ومنفذ إس بي دي آي إف واحد.

يجعل صندوق مي أون 1 جوجل تي في أيضا من السهل الحصول على اتصال إنترنت مستقر. يحتوي على منفذ شبكة محلية في الخلف، ولأولئك الذين يفضلون الاتصال اللاسلكي، يوجد واي فاي 6. تسلط ميكول الضوء أيضا على أن الجهاز يأتي مزودا بتقنية بلوتوث 5.2، ويدعم فك تشفير إيه في 1، وفك تشفير 4 كيه بمعدل 60 هرتز، وإتش دي آر 10.

تشمل الميزات البارزة الأخرى لصندوق أندرويد تي في تصميما أنيقا، وكروم كاست مدمجا، ودولبي أتموس وفيجن، ونظام أندرويد 14، وشهادة نتفليكس 4 كيه. يتوفر مي أون 1 حاليا على موقع علي إكسبريس بسعر 103.58 دولارات، ويأتي صندوق البث مزودا بجهاز تحكم عن بعد يتميز بإعداد ميكروفون مدمج للأوامر الصوتية.