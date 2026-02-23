تكنولوجيا: يتفاقم نقص أجهزة ستيم ديك عالميًا مع ازدياد أزمة ذاكرة الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نفدت الآن أجهزة ستيم ديك من المخزون في معظم أنحاء أوروبا وكندا واليابان، حيث أدى نقص الذاكرة ومساحة التخزين المرتبط بطفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى تعطيل الإمدادات. وتؤكد شركة فالف المشكلة، مع بقاء الجداول الزمنية لإعادة التخزين غير واضحة في عدة مناطق.

أصبح من الصعب بشكل متزايد شراء وحدة ألعاب ستيم ديك المحمولة، وليس فقط في الولايات المتحدة. فبعد أسابيع من التوفر المتقطع في الولايات المتحدة وأجزاء من آسيا، امتد النقص الآن إلى كندا وأوروبا.

أكدت شركة فالف أن المشكلة تنبع من نقص مكونات الذاكرة والتخزين في مناطق معينة. وما بدأ كمشاكل معزولة في المخزون يتشكل الآن ليصبح أزمة إمداد عالمية أوسع.

وفقا لتقارير من جيمنج أون لينكس وعمليات التحقق عبر صفحات إقليمية متعددة لمتجر فالف الرسمي، فإن جهاز ستيم ديك غير متاح حاليا في ألمانيا والنمسا وبولندا وفرنسا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وكذلك في كندا واليابان. وفي الوقت نفسه، وفي وقت كتابة هذا التقرير، لا يزال المخزون متاحا في أستراليا والمملكة المتحدة وهونج كونج وكوريا الجنوبية وتايوان.

هناك تحذير واحد مهم: لم يعد إصدار إل سي دي من ستيم ديك قيد الإنتاج، وهو ما يفسر سبب نفاد هذا الطراز من المخزون في كل مكان تقريبا. ومع ذلك، تؤثر مشكلات التوفر الأوسع على التشكيلة الحالية أيضا.

لا يزال من غير الواضح متى سيعود المخزون إلى طبيعته في المناطق المتأثرة. وتقدر محطة كومودو، الشريك لشركة فالف في شرق آسيا، أن التوفر في أسواقها يجب أن يعود بحلول نهاية الشهر، ولكن لم يتم تقديم جدول زمني عالمي.

أما بالنسبة للأسباب وراء النقص، فقد تناولتها فالف باختصار: قد ينفد مخزون ستيم ديك أو إل إي دي بشكل متقطع في بعض المناطق بسبب نقص الذاكرة والتخزين.

ترجع أزمة الذاكرة والتخزين الحالية إلى طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تستثمر شركات التكنولوجيا العملاقة وشركات الحوسبة السحابية الكبرى مليارات الدولارات في مراكز بيانات مليئة بأعداد هائلة من وحدات معالجة الرسومات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وتتطلب هذه الأنظمة كميات كبيرة من الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي وتخزين ناند.

ولأن شركات الذكاء الاصطناعي على استعداد لدفع أسعار مميزة، فإن شركات صناعة الرقائق تعطي الأولوية لطلباتها. وهذا يترك قدرة إنتاجية أقل للأجهزة الاستهلاكية، بما في ذلك ستيم ديك. بعبارة أخرى، تتنافس الأجهزة المحمولة للألعاب الآن بشكل مباشر مع مجموعات الذكاء الاصطناعي على نفس المجموعة من رقائق الذاكرة والتخزين.

جهاز ستيم ديك ليس أول جهاز يشعر بالتأثير. فقد تضررت وحدات ذاكرة الوصول العشوائي ومحركات أقراص الحالة الصلبة في وقت سابق، مع ارتفاع الأسعار بين الضعف و 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضي. وحذت الشركات المصنعة للحواسيب المحمولة حذوها، حيث أعلنت شركات مثل ديل ولينوفو وفريم وورك عن زيادات في الأسعار مرتبطة بتكاليف المكونات. حتى أن أبل حذرت من أن قيود الذاكرة ستؤثر بشكل أكبر على أرباحها في الربع الثاني حيث تعمل على تأمين الإمدادات.

قد يكون ستيم ديك أول جهاز ألعاب محمول يتضرر بشدة، ولكنه لن يكون الأخير على الأرجح إذا استمرت ضغوط العرض.