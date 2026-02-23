تكنولوجيا: إشاعة: قد تحصل هواتف آيفون 18 برو من آبل على كاميرات سيلفي جديدة ومحسّنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقا لتسريب جديد، من المرجح أن تطلق أبل هاتفيها القادمين آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس بكاميرات سيلفي جديدة ومطورة. من المتوقع ظهور كلا الهاتفين لأول مرة في سبتمبر، كما هو معتاد. ستصدر أبل هواتف آيفون 18 برو في وقت لاحق من العام كأكثر هواتفها الذكية التقليدية تميزا. وبينما تشير التقارير الحالية إلى أنه من غير المرجح أن تحصل الهواتف على أي تغييرات شاملة في التصميم، يلمح تسريب جديد إلى أن الهواتف قد تكون على موعد مع ترقية أخرى لكاميرا السيلفي.

كما شارك المسرب الصيني واي لاب، قد يصل كلا هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس مزودين بكاميرات سيلفي جديدة بدقة 24 ميجابكسل. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن المصدر لا يضع هذا في إطار معلومات ملموسة، بل مجرد احتمال وارد. وعلى هذا النحو، فإننا لن نعول كثيرا على هذا الادعاء، خاصة وأن جميع هواتف سلسلة آيفون 17 تتميز بالفعل بكاميرات سيلفي جديدة بدقة 18 ميجابكسل، تمت ترقيتها من وحدات 12 ميجابكسل الموجودة في أسلافها.

في حين أن احتمالات الحصول على كاميرا سيلفي جديدة لا تزال قيد التحديد، فمن شبه المؤكد أن تصل هواتف آيفون 18 برو بفتحات دايناميك آيلاند أصغر. قد يكون ذلك مخيبا للآمال بالنظر إلى التقارير السابقة عن إعداد تحت الشاشة أو حتى ثقب، لكن أي إصلاحات محتملة للتصميم في هذا الصدد سيتعين عليها الانتظار لعام إضافي على الأقل.

