تكنولوجيا: تعديل هاتف آيفون إير بظهر شفاف ومنفذ شريحة اتصال يعرض مكوناته الداخلية التقنية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد رأينا تعديلات شفافة لهواتف آيفون من قبل، حتى بالنسبة لهاتف آيفون إير فائق النحافة. ومع ذلك، قرر أحد مستخدمي يوتيوب أن يأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك، ويزود هاتف آيفون إير الخاص به ليس فقط بظهر شفاف، بل وأيضا بمنفذ شريحة اتصال فعلي يعمل بشكل جيد.

لقد شهدنا بالفعل تعديلا شفافا ومثيرا لهاتف أبل آيفون إير من قبل، بفضل قناة يوتيوب الشهيرة فون ريبير جورو. ومع ذلك، أخذ مستخدم يوتيوب يدعى لينزين الأمور إلى أبعد من ذلك، حيث لم يمنح هاتف آيفون إير الخاص به ظهرا شفافا بمساعدة محترفي التعديل في سوق هواكيانجبي في الصين فحسب، بل منحه أيضا منفذ شريحة اتصال فعليا كاملا يعمل كما هو مقصود.

لم يكن الأمر سهلا، وهو أمر متوقع. لم تكن إزالة طبقات الطلاء الموجودة على اللوحة الزجاجية الخلفية لهاتف آيفون إير هي الجزء الأكثر تحديا، بل كانت المهمة الشاقة تتمثل في القيام بذلك باستخدام الليزر مع منع تلف ملف الشحن ماج سيف. بعد كل شيء، فإن حزمة بطارية ماج سيف تنقذ الموقف بالنسبة للكثيرين. وبمجرد الانتهاء من هذا الجزء، أصبح الزجاج الخلفي بالكامل لهاتف آيفون إير شفافا، مما جعل مكوناته الداخلية الجميلة ظاهرة بالكامل.

آيفون إير يخضع لعملية جراحية لمنفذ شريحة الاتصال

لكن لينزين رفض التوقف عند هذا الحد، حيث تم تكليف المعدلين المحترفين بعد ذلك بحفر فجوة كبيرة في هيكل آيفون إير لإفساح المجال لمنفذ شريحة اتصال فعلي، مما أدى في النهاية إلى إزالة المحرك اللمسي الأصلي من أبل لصالح محرك أصغر تابع لجهة خارجية. وبعد بعض عمليات اللحام على مستوى اللوحة، عمل منفذ شريحة الاتصال كما هو مقصود، وعمل الهاتف بشكل جيد.

ومع ذلك، ظهرت بعض المشكلات بشكل حتمي، حيث تدهور الأداء الحراري لهاتف آيفون إير بشكل ملحوظ بسبب إزالة الوسادات الحرارية للوحة الخلفية أثناء عملية إزالة الطلاء، وانتهى الأمر أيضا بفقدان هاتف إير لمقاومته للغبار والماء. علاوة على ذلك، تفكك كابل شريطي للميكروفون لاحقا، مما تطلب إرسال الهاتف للإصلاح.

ولكن في النهاية، يبدو أن لينزين قد حصل على ما كان يبحث عنه، وهو هاتف أبل آيفون إير بظهر شفاف، ومنفذ شريحة اتصال يقلل من متاعب تبديل الشرائح الإلكترونية. السعر؟ أداء حراري ضعيف، ومتانة منقوصة، وخطة ضمان لاغية.

