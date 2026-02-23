تكنولوجيا: إيس بوك 8: حاسوب محمول جديد بحجم 15 بوصة يكلف 585 دولارا فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع معالج إنتل وقارئ بطاقات، يتوفر حاسوب إيس بوك 8 من بلاك فيو الآن بتكوين جديد. يتميز بمنفذ يو إس بي من النوع سي، ولكنه لن يكون مناسبا لأعباء العمل الشاقة.

حاسوب بلاك فيو إيس بوك 8 ليس جديدا، ولكنه متاح الآن عبر موقع جيك باينج بتكوين جديد مقابل 489 يورو. يمكن للمشترين في الولايات المتحدة العثور على الحاسوب المحمول في المتجر الرسمي للعلامة التجارية عبر الإنترنت مقابل 585 دولارا. يعمل هذا الإصدار بمعالج إنتل إن 150 بدلا من إنتل إن 97. يظل الأداء العام محدودا إلى حد ما، لذا فإن هذا الحاسوب المحمول مناسب بشكل أفضل للمهام الأساسية مثل العمل المكتبي وتصفح الويب. لقد اختبرنا بالفعل معالج إنتل إن 150 في الحاسوب الصغير نينكير إم بوكس 11.

هذا حاسوب محمول بحجم 15 بوصة مزود بلوحة آي بي إس ودقة تبلغ 1920 × 1080 بكسل. تبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 84 بالمائة، بينما تبلغ سعة محرك أقراص الحالة الصلبة 512 جيجابايت ويأتي مزودا بنظام التشغيل ويندوز 11 هوم مثبتا مسبقا. مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت من نوع دي دي آر 4، تعد مساحة الذاكرة معقولة إلى حد ما لحاسوب محمول مكتبي. يتم دعم شبكة واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac وبلوتوث 5.0، على سبيل المثال لتوصيل سماعة رأس لاسلكية. يحتوي حاسوب بلاك فيو إيس بوك 8 على مكبري صوت وميكروفونين منفصلين، واللذين من المفترض أن يوفرا بعض تقليل الضوضاء. تتمتع الكاميرا الأمامية بدقة 1 ميجابكسل بدقة منخفضة تبلغ 1280 × 720 بكسل.

يمكن توصيل الشاشات عبر منفذ إتش دي إم آي 2.0 أو يو إس بي من النوع سي، ويمكن للأخير التعامل مع إخراج الفيديو بالإضافة إلى عمليات نقل البيانات. تم إدراج الأبعاد على أنها 14.1 × 9.2 × 0.75 بوصة، ويزن الحاسوب المحمول الصديق للمحفظة بحجم 15 بوصة 3.5 رطل. يوجد منفذا يو إس بي 3.0 ومنفذا يو إس بي 2.0، إلى جانب مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم وقارئ بطاقات مايكرو إس دي. وأخيرا، تعد البطارية صغيرة نسبيا حيث تبلغ قدرتها 38 واط في الساعة.