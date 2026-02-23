تكنولوجيا: تحسين هائل في الأداء: يمكن رفع تردد معالج Raspberry Pi بشكل ممتاز.

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقا لتقارير المستخدمين، يمكن كسر سرعة شريحة من مؤسسة راسبيري باي بشكل هائل، مما يمكن أن يوفر دفعة كبيرة في الأداء. ومع ذلك، فإن هذا لا يحول فجأة معالج راسبيري باي آر بي 2350 إلى وحش أداء.

تقدم مؤسسة راسبيري باي أجهزة حاسوب متنوعة ذات لوحة أحادية بالإضافة إلى وحدات تحكم دقيقة. يعد آر بي 2350 تطويرا إضافيا لمعالج آر بي 2040، ولكن يجب وضع أداء الحوسبة الخاص به في سياقه. وبالمقارنة مع معالج حديث من إيه إم دي أو إنتل، فهي مجموعة شرائح بطيئة للغاية. وهي غير مصممة لتشغيل أنظمة تشغيل سطح مكتب كاملة أو حتى ألعاب، أو في معظم الحالات حتى لتوفير إخراج فيديو. بدلا من ذلك، فهي تهدف إلى التحكم في أجهزة الاستشعار والمشغلات الخارجية.

ومع ذلك، يفيد موقع ليليبوتنج الآن أنه يمكن على ما يبدو كسر سرعة آر بي 2350 بشكل جيد للغاية وبمعامل لا يمكن تخيله تقريبا لوحدات المعالجة المركزية للحواسيب المكتبية. تبلغ سرعة الساعة الرسمية 150 ميجاهرتز، ولكن يبدو أن تجاوز 500 ميجاهرتز ممكن بدون أي تبريد إضافي. ومع التبريد الإضافي وزيادة الجهد إلى 1.9 فولت، يمكن لمعالج راسبيري باي أن يتجاوز 600 ميجاهرتز.

إذا تمت زيادة جهد معالج آر بي 2350 الذي يشغل لوحة راسبيري باي بيكو 2 إلى 3.05 فولت، فمن الممكن تحقيق سرعات ساعة تزيد عن 800 ميجاهرتز، وهو ما يتوافق مع كسر سرعة بأكثر من 5 أضعاف. ومسألة ما إذا كان من المنطقي تشغيل المعالج بكسر السرعة الشديد هذا لفترات طويلة من الزمن هي مسألة مشكوك فيها. من المتوقع حدوث المزيد من التآكل وبالتالي عمر افتراضي أقصر، ومن المرجح أن يكون ذلك أكثر وضوحا عند درجات حرارة النواة المرتفعة إذا لم يتم ترقية التبريد.