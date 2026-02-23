تكنولوجيا: ون بلس 15s: هاتف ذكي صغير الحجم عالي الجودة، يُقال إنه سيعود إلى الأسواق بكاميرات مُعاد تصميمها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - زعمت تقارير من وقت سابق من هذا العام أن شركة وان بلس قد أرجأت خططها لإصدار هاتف وان بلس 15 إس. ومع ذلك، يبدو الآن أن هاتف 15 إس، والذي كان من المفترض أن يكون خليفة مباشرا لهاتف 13 إس المعتمد على وان بلس 13 تي للعام الماضي، قد عاد إلى الواجهة.

ظهرت وان بلس وكأنها تقلص أعمالها العالمية في مجال الهواتف الذكية مؤخرا، مما أدى إلى ظهور تقارير تفيد بأن الشركة تستعد لإغلاق أبوابها في المستقبل القريب. وقد نفت الشركة منذ ذلك الحين تلك الشائعات، ولكن تسريبا جديدا يثير بعض الغموض.

كما شارك المسرب يوجيش برار، استأنفت وان بلس الآن خططها لإصدار هاتف وان بلس 15 إس هذا العام. أطلقت الشركة هاتف وان بلس 13 تي في الصين وأعادت تسميته باسم وان بلس 13 إس للسوق الهندية مع بعض الاختلافات في الأجهزة. سيخلف هاتف 15 تي هاتف 13 تي في الصين، وبينما زعمت تقارير سابقة أن الشركة قد أرجأت خططها لإطلاق هاتف 15 إس، يبدو أن الهاتف المدمج قد يكون في طريقه في النهاية.

ومع ذلك، ليست كل الأخبار جيدة. يزعم المصدر أنه سمع أشياء ليست جيدة جدا عن وان بلس، مما قد يضفي مصداقية على تلك الشائعات السابقة حول خطط الشركة لأعمالها بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، بينما قد يعود هاتف 15 إس إلى الواجهة، يزعم المسرب أن الهاتف مقاس 6.3 بوصة سيصل مع كاميرات معدلة. سيكون السؤال الكبير بالطبع هو ما إذا كانت التغييرات المذكورة في نظام الكاميرا الخاص به إيجابية أم لا. سنبقيك على اطلاع في كلتا الحالتين.

